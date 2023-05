Vận đen của Jennie, Jisoo (BlackPink)

TPO - Hai thành viên BlackPink là Jennie và Jisoo đều có bộ phim đầu tay không mấy thuận lợi. Dự án phim các thần tượng tham gia vướng nhiều chỉ trích, thậm chí phim của Jisoo bị khán giả đệ đơn lên Nhà Xanh đòi tẩy chay.

Thử sức với vai trò diễn viên, các thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám BlackPink đối diện với nhiều lùm xùm liên quan đến dự án phim. 2/4 thành viên nhóm là Jisoo và Jennie đã có tác phẩm phim đầu tay, song mọi chuyện không được suôn sẻ như mong đợi.

Cách đây ít ngày, The Idol - series phim truyền hình do HBO và The Weeknd đồng sản xuất – ra mắt tại Liên hoan phim Cannes. Phim nhận “cà chua thối” từ Rotten Tomatoes bởi nội dung bị cho là tục tĩu.

Nhà phê bình Kyle Buchanan của New York Times không ngần ngại cho rằng bộ phim là “trang web khiêu dâm với nhân vật chính là Lily-Rose Depp cùng The Weeknd", The Playlist coi sê-ri này là tác phẩm phù phiếm, thô thiển, lố lăng và phân biệt giới tính. Trong khi đó, Daily Telegraph không ngần ngại gọi bộ phim truyền hình mới của HBO là “nhếch nhác đi kèm với những câu thoại tệ nhất năm”.

Ngay từ thời điểm thông báo dự án, phim được truyền thông chú ý khi có sự góp mặt của nữ thần tượng hàng đầu Kpop Jennie. Thành viên BlackPink đảm nhiệm vai nữ phụ Dyanne, vũ công phụ họa của nữ chính Jocelyn (Lily Rose Depp). Nhân vật này không có nhiều đất diễn, xuất hiện xuyên suốt 6 tập phim với phong cách thời trang phóng khoáng, nụ cười ma mị.

Trước những chỉ trích chê bai bộ phim gán mác 18+ như bữa tiệc hoang lạc, nhiều khán giả yêu thích Kpop khó hiểu khi Jennie gật đầu với dự án phim này.

Theo Rolling Stone, The Idol ban đầu được cầm trịch bởi đạo diễn bởi Amy Seimetz nhưng đột ngột bỏ dở khi quay được 80% phim. Thay vào đó, đạo diễn Sam Levinson người từng thành công với Euphoria) nắm quyền, nội dung phim bị thay đổi.

“Jennie nhận kịch bản khá nguy hiểm, là người Hàn nhưng đi đóng phim Tây gán mác 18+ ắt hẳn nhận nhiều đánh giá trái chiều. Nước đi này của YG có lẽ đã sai lầm, ảnh hưởng đến hình tượng của idol”, “Bộ phim này tình dục hóa, việc cô này nhận vai từ đầu đã sai rồi hay là cô này không đủ thông minh để nhận ra nó đang gián tiếp chế nhạo ngành công nghiệp của mình đang theo đuổi”, “Nội dung thật kinh tởm, sao Jennie xuất hiện trong bộ phim như thế này?”… cư dân mạng để lại bình luận về sự xuất hiện của Jennie.

Trả lời truyền thông, Jennie nói cô thích thú với kịch bản và dồn lực tập trung vào nhân vật và đã có nhiều cuộc thảo luận với đạo diễn mới. Theo cô đây là cơ hội để là chính mình và trở nên dũng cảm: “Tôi đã cố gắng chuẩn bị một cách hoàn hảo, trò chuyện nhiều với đạo diễn Sam và nhận được những lời khuyên bổ ích”.

Khởi đầu không mấy thuận lợi như Jennie, bộ phim do Jisoo đóng chính Snowdrop (tựa Việt là Hoa tuyết điểm) bị khán giả kiến nghị ngừng chiếu vì nghi vấn xuyên tạc lịch sử. Trong dự án do đạo diễn Jo Hyun Tak chỉ đạo lấy bối cảnh năm 1987 khi phong trào dân chủ của Hàn Quốc diễn ra.

Làn sóng phẫn nộ kéo theo hơn 300.000 chữ ký kiến nghị gửi Nhà Xanh yêu cầu ngừng phát sóng bộ phim. Vụ việc khiến 20 thương hiệu ngừng hợp tác quảng bá, yêu cầu nhà sản xuất gỡ bỏ cảnh có sản phẩm tài trợ.

Giữa các luồng ý kiến trái chiều, đài truyền hình JTBC - đơn vị sản xuất phim – lên tiếng khẳng định Snowdrop không xuyên tạc lịch sử, những phân cảnh gây tranh cãi sẽ được làm rõ ở phần sau của phim. Về sau, bộ phim vẫn được lên sóng song vẫn để lại vết nhơ khó rửa.

Không chỉ nhà sản xuất, ê-kíp, dàn diễn viên chính là Jisoo và Jung Hae In cũng phải “hứng mũi chịu sào”. Hai ngôi sao chịu nhiều đả kích, liên tục bị chỉ trích trên trang cá nhân, mạng xã hội vì đồng ý tham gia tác phẩm này.

Vướng lùm xùm kịch bản song diễn xuất của Jisoo được đánh giá không quá xuất sắc nhưng khá tròn vai. Nhiều khán giả thích cô ở vai trò diễn viên hơn ca sĩ thần tượng.