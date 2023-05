Showbiz 28/5: HLV Rap Việt gây tranh luận, NSND Tự Long xúc động vì thư của con gái

TPO - Hơn 10.000 khán giả tới live show Đen Vâu ở Hà Nội, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan bị chỉ trích biểu diễn phản cảm... là những tin tức đáng chú ý ngày 28/5.

HLV Rap Việt gây tranh luận khi nói không sõi tiếng Việt

Tập đầu tiên mùa 3 Rap Việt lên sóng, dàn huấn luyện viên (HLV) được thay mới hoàn toàn, trong đó gây chú ý là Thái VG – rapper được mệnh danh là "huyền thoại" châu Á tại Mỹ, người đầu tiên mở màn làn sóng Rap Việt tại Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, Thái VG sử dụng tiếng Anh chủ yếu, anh nói được tiếng Việt nhưng phát âm không rõ, nhiều khi chêm pha nửa Anh nửa Việt. Điều này gây cản trở lớn cho Thái VG trong quá trình tranh luận với các HLV còn lại. Nam rapper khá kiệm lời nhưng vẫn cố gắng lắng nghe. Câu "I don't think he is hợp with me" (Tạm dịch: Tôi không nghĩ bạn ấy hợp về đội của tôi) của Thái VG đang được cư dân mạng chia sẻ.

Để hỗ trợ cho nam rapper sinh năm 1983, Trấn Thành cho anh đặc quyền giơ tay nếu chưa hiểu, nam MC có thể thông dịch lại bằng tiếng Anh.

Nhiều người cho rằng việc Thái VG không sõi tiếng Việt khiến cuộc đua giữa các “bộ sậu” HLV trở nên thiếu hấp dẫn, trong khi đó không ít khán giả đặt niềm tin vào trình độ, kinh nghiệm của Thái VG sẽ “nâng trình” dàn thí sinh.

Ở phần đầu chương trình, nam HLV thừa nhận: "Tôi không rành tiếng Việt mấy, có nhiều câu tôi không hiểu. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ những gì tôi có thể".

Thái VG đã có 25 năm trong lĩnh vực rap, được yêu thích không chỉ từ cộng đồng người gốc Á mà cả người Mỹ gốc Phi và Mỹ Latin tại Mỹ. Nam rapper bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng Rap Hip-hop tốt hơn tại Việt Nam.

NSND Tự Long xúc động vì thư của con gái

Trên trang cá nhân, NSND Tự Long chia sẻ bức thư viết tay của con gái lớn gửi tặng. "Một sự xúc động không hề nhỏ. Có con gái thật sự hạnh phúc. Bố mẹ yêu con nhiều nhiều lắm. Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ!" – Anh viết.

Trong thư, con gái NSND Tự Long đã nhắn nhủ tới bố mẹ: "Bố mẹ kính yêu! Bố mẹ ơi, còn ba tuần nữa là con đã học xong lớp 2 rồi. Con muốn khoe với bố mẹ bài kiểm tra cuối học kỳ 2 của con. Môn Toán con được 10 điểm môn tiếng Việt con được 9 điểm thôi! Bố mẹ có vui không ạ? Còn con thì thấy vui rồi ạ. Con cảm ơn bố mẹ vì bố mẹ đã sinh ra con. Con rất vui khi được làm con của bố mẹ. Mẹ đã nấu những bữa cơm rất ngon, con rất thích những bữa cơm mà mẹ nấu. Bố là người luôn quan tâm đến con và yêu thương con rất nhiều. Bố thường buộc tóc cho con, nấu món ăn bí mật mà con thích. Con rất yêu bố mẹ và các em. Con gái yêu của bố mẹ, Minh Thu".

Dưới bài đăng, bạn bè, khán giả bày tỏ sự yêu thích trước tình cảm của con gái dành cho nam nghệ sĩ. "Táo nhỏ quá tình cảm và tuyệt vời", "Đúng là con gái của bố, tình cảm quá"…

Con gái đầu của Tự Long lên 8 tuổi, tên thân mật ở nhà là Táo. Ngay từ nhỏ, Táo được nhận xét giống bố, sống tình cảm, yêu thương các em.

Hơn 10.000 khán giả tới live show Đen Vâu ở Hà Nội

Sau 4 năm kể từ thời điểm Show của Đen lần đầu diễn ra thành công tại TP.HCM, nam ca sĩ mang live show thứ 2 trong sự nghiệp đến với khán giả Hà Nội, tổ chức tối ngày 27/5 tại Cung điền kinh Mỹ Đình. Danh sách nghệ sĩ khách mời ban đầu gồm JustaTee, Kimmese, Lynk Lee, Màu Nước Band.

Show của Đen tại thủ đô thu hút hơn 10.000 khán giả, gấp đôi số lượng tại Show của Đen TP.HCM năm 2019. Suốt thời gian trình diễn, ca sĩ liên tục gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu quý và dành thời gian đến với âm nhạc của anh. “Quan hệ công chúng và nghệ sĩ không phải là quan hệ mua bán, sẽ không lời cảm ơn nào nói hết được chân tình của quý vị dành cho tôi” – Đen Vâu chia sẻ. (Đọc chi tiết)

Khi Rap Việt 'thay máu'

Tối 28/5, Rap Việt mùa 3 phát sóng tập đầu tiên của vòng Chinh phục. Trấn Thành, Karik, JustaTee và Suboi là những gương mặt quen thuộc tiếp tục đồng hành cùng game show này. Trong khi đó, 4 ghế HLV được thay mới hoàn toàn với B Ray, BigDaddy, Andree và Thái VG.

Đội sản xuất âm nhạc cho Rap Việt mùa 3 quy tụ nhiều producer tài năng trên thị trường, là 2pillz, Wokeup, Machiot, Dương K, Masew và Nhat Nguyen. Khán giả đã đặt câu hỏi: “Không còn SpaceSpeakers, Rap Việt mùa 3 sẽ đi về đâu?”. Sau tập 1, bộ máy của game show vẫn hoạt động trơn tru, thậm chí có nhiều điểm tươi mới. (Đọc chi tiết)

Ca sĩ Bảo Anh đã sai

Bảo Anh tái xuất thị trường nhạc Việt bằng MV Cô ấy của anh ấy. Sau một tuần, sản phẩm hút gần 2,5 triệu lượt xem và giữ vị trí thứ 3 ở top thịnh hành âm nhạc trên YouTube.

Tên tuổi của Bảo Anh là yếu tố chính dẫn đến thành công bước đầu cho Cô ấy của anh ấy. Bên cạnh đó, lùm xùm xung quanh nghi vấn đạo nhạc tạo nên làn sóng thứ 2 giúp MV được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. (Đọc chi tiết)

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan bị chỉ trích biểu diễn phản cảm

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Waraha và Á hậu Charlotte Austin vừa tổ chức đêm nhạc tại Mỹ. Tại buổi concert, cựu Miss Grand xứ chùa vàng diện trang phục theo phong cách Y2K. Điều đáng nói, phần trên của trang phục trông như bikini, chỉ hợp đi biển.

Do biểu diễn trên sân khấu, được khán giả thưởng tiền, Engfa Waraha liên tục cúi người nhận tiền, để lộ nhiều khoảnh khắc khá nhạy cảm trên sân khấu.

Dưới phần bình luận, bên cạnh khán giả ủng hộ Engfa, nhiều người cho rằng cách mặc của cô phản cảm, nhất là khi biểu diễn ở chỗ đông người, khi cúi mình có thể để lộ phần cơ thể không mong muốn. (Đọc chi tiết)