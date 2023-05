Đạo diễn nổi tiếng bị tố chi 10.000 USD cho vũ công thoát y

TPO - Quản lý hộp đêm nổi tiếng ở Hollywood cho biết đạo diễn Quentin Tarantino chi số tiền lớn thuê vũ công thoát y để thỏa mãn sở thích lạ.

Theo New York Post, Quentin Tarantino, đạo diễn đứng sau loạt phim thành công như Pulp Fiction, Kill Bill, Once Upon a Time... in Hollywood, vừa bị người quản lý câu lạc bộ thoát y tuyên bố dùng 10.000 USD để thuê một vũ nữ thoát y, thỏa mãn sở thích kỳ lạ là liếm chân phụ nữ.

Trong chương trình podcast Get in the Car, Lowlife (Page Rade), nhân viên cấp cao tại câu lạc bộ thoát y Hollywood Crazy Girls, cho biết đạo diễn Pulp Fiction đến club, yêu cầu phòng VIP với vũ công có đôi chân đẹp và vòng ba lớn nhất.

Nhận thấy đạo diễn nổi tiếng có yêu cầu lạ, Lowlife thừa nhận theo dõi qua màn hình CCTV vì tò mò.

"Tôi khá bất ngờ khi Quentin Tarantino cởi giày vũ công thoát y và bắt đầu liếm chân cô ấy. Suốt 30 phút. Thật đấy", Lowlife nói trong chương trình.

Quản lý câu lạc bộ Hollywood Crazy Girls còn cho biết Quentin Tarantino hào phóng chi 10.000 USD cho vũ công thoát y.

Theo Page Six, sở thích yêu bàn chân của Quentin Tarantino là điều khiến giới làm phim ở Hollywood tò mò suốt mấy thập kỷ. Các bộ phim của nam đạo diễn đầy những cảnh quay đôi chân vô cớ.

Trong một bữa tiệc năm 2010, Uma Thurman vinh danh nam đạo diễn bằng cách mời rượu champagne đựng trong những đôi tất nhung đen. Cũng tại sự kiện, diễn viên Eli Roth trong bộ phim nổi tiếng Inglourious Basterds châm biếm đạo diễn nổi tiếng của Hollywood có bộ sưu tập giày, tất lớn hơn cả trại tập trung của Đức quốc xã (cả Quentin Tarantino và Eli Roth đều đóng trong bộ phim về phát xít).

Quentin Tarantino sinh năm 1963, là diễn viên kiêm nhà làm phim nổi tiếng người Mỹ. Tác phẩm điện ảnh của ông nổi bật bởi cốt truyện phi tuyến tính, làm nổi bật cái đẹp trong yếu tố bạo lực, phân cảnh đối thoại mở rộng cùng dàn diễn viên hùng hậu.

Tác phẩm hài hình sự Pulp Fiction (1994) giúp Quentin Tarantino thành danh tại Hollywood. Ông là chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá, gồm 2 tượng vàng Oscar, 2 giải BAFTA, 4 giải Quả cầu Vàng và Cành cọ Vàng, đồng sở hữu một đề cử Emmy và 5 đề cử Grammy.

Năm 2005, Quentin Tarantino được tạp chí Time vinh danh là 1 trong 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Nhà làm phim kiêm sử học điện ảnh Peter Bogdanovich ví ông là "đạo diễn có sức ảnh hưởng nhất thế hệ của mình".