Nữ người mẫu than khổ vì lấy chồng triệu phú Dubai

TPO - Linda Andrade nói cô cảm thấy cuộc sống của mình khổ vì liên tục bị chồng ép ăn, áp lực phải đẹp 10/10. Tuy nhiên, điều cô lo lắng nhất là sợ bị người phụ nữ khác cướp lấy người mình thương.

Theo New York Post, người mẫu, TikToker Linda Andrade đang gây tranh cãi trên mạng xã hội vì kể những điều tồi tệ khi phải làm vợ triệu phú Dubai, một trong những điều được cô liệt kê khiến bản thân gặp khó khăn là "phải đẹp 10/10", "ăn nhiều thứ", "luôn đi máy bay hạng sang".

Video kể khổ của Linda Andrade thu hút hàng triệu lượt xem, phần lớn để lại bình luận tiêu cực, cho rằng cô đang thổi phồng vấn đề, những thứ có khi cả đời người mơ ước cũng không thể trải nghiệm.

Trong video gần đây, "bà nội trợ Dubai" đặt tiêu đề "Những điều tồi tệ nhất khi sống cùng triệu phú", tiết lộ mặt tối khi kết hôn với ông trùm Trung Đông.

Trong đó, nhược điểm của lối sống xa hoa này là không bao giờ lái xe, chỉ bay ở khoang hạng nhất. Trong clip còn cho thấy cô tham gia các hoạt động của giới siêu giàu khi đồng hành cùng chồng.

"Chồng tôi chỉ mua vàng 24K mỗi khi chúng tôi cãi vã", cô than thở.

Cô còn than khổ bằng cách cho rằng người chồng triệu phú bắt cô ăn quá nhiều, liên tục mua hàng hiệu cao cấp cho vợ. Lời than vãn đi kèm đoạn video cô ăn những món xa hoa của ẩm thực châu Á. Trong bài đăng khác, Linda Andrade than mệt mỏi vì phải du lịch liên tục. Nhưng nỗi lo lớn nhất của Andrade là sợ bị người phụ nữ khác cướp chồng.

Trên mạng xã hội, những video than khổ của Linda Andrade nhận không ít đánh giá tiêu cực. "Tôi không căng thẳng vì ăn quá nhiều, tôi chỉ căng thẳng vì phải nghĩ đến việc trả chi phí ăn ở", "Ước gì tôi cũng gặp điều tồi tệ mà chị trải qua", "Nếu bạn không muốn sống cuộc sống này thì hãy đưa cho tôi"...

Tuy nhiên, Linda Andrade cũng cảm thấy tuyệt vời khi sống cạnh triệu phú là không bao giờ lo lắng về kinh tế, được đối xử như thành viên hoàng gia, đến những nhà hàng tuyệt vời nhất thế giới.

Linda Andrade sinh ra trong gia đình trung bình khá ở Jordan, có đến 6 anh em. Cô năm nay 23 tuổi, cuộc sống hoàn toàn sang trang sau khi kết hôn với Ricky Andrade, nhà giao dịch ngoại hối và tiền điện tử siêu giàu ở Dubai. Ngoài lấy chồng giàu, Linda Andrade có công việc riêng, làm chủ spa, tổ chức sự kiện cho người nổi tiếng.