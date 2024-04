Sức khỏe Vua Charles xấu

TPO - Những người trong cuộc cho biết tình trạng sức khỏe của Vua Charles ngày càng xấu đi, khiến các quan chức trong Cung điện Buckingham phải cập nhật thường xuyên kế hoạch cho tang lễ.

Ngày 25/4, nhà báo Tom Sykes của tờ The Daily Beast (Mỹ) cho biết khi nói chuyện với bạn bè nhà vua trong những tuần qua về sức khỏe của ông, đa phần đều trả lời là “không ổn”.

“Tất nhiên ông ấy quyết tâm đánh bại nó và mọi người đều dồn hết tâm huyết vào điều đó. Họ thể hiện sự lạc quan nhưng ông ấy thực sự rất không khỏe. Nặng hơn những gì họ đã tiết lộ”, một người bạn của nhà vua nói.

Trước đó, Tina Brown, tác giả cuốn The Palace Papers: Inside the House of Windsor, cũng từng ám chỉ tình hình sức khỏe của Vua Charles trở xấu. Cựu Tổng biên tập Vanity Fair đánh giá căn bệnh ung thư của Vua Charles đẩy Hoàng tử William và Công nương Kate vào tình thế phải lên ngôi sớm hơn dự kiến.

“Tôi được biết viễn cảnh đó đang khiến họ lo lắng tột độ”, nữ nhà báo nhấn mạnh.

Vua Charles chưa bao giờ tiết lộ về tên căn bệnh ung thư mà ông mắc phải, chỉ xác nhận không phải là ung thư tuyến tiền liệt.

Cung điện Buckingham cũng kín tiếng về hành trình chữa bệnh của chủ nhân ngai vàng. Tuy vậy, những người trong cuộc và các nhà bình luận chính trị có uy tín có công khai nói về việc Vua Charles phản ứng rất tốt với việc điều trị.

Tuy nhiên, ở hậu trường, các trợ lý nhà vua thường xuyên xem lại bản sao tài liệu dài hàng trăm trang phác thảo kế hoạch tang lễ hoàng gia của ông, có tên là Operation Menai Bridge (tạm dịch: Chiến dịch Cầu Menai).

Tài liệu được tạo ra một ngày sau khi Nữ hoàng Elizabeth II được chôn cất vào ngày 8/9/2022. Những người lập kế hoạch sử dụng tang lễ của cố Nữ hoàng như ví dụ mẫu tham khảo để đảm bảo tang lễ Vua Charles diễn ra suôn sẻ hơn.

Tất cả nguồn tin khẳng định kế hoạch tang lễ hoàng gia liên tục được xem xét vì là quy trình tiêu chuẩn. Tuy nhiên, một cựu nhân viên cho rằng vấn đề sức khỏe của Charles đã khiến kế hoạch mang một sắc thái và sự cấp bách khác.

“Các kế hoạch đã được hoàn thiện và đang tích cực được cập nhật. Nó không nhiều hơn chỉ vì nhà vua được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nhưng sự lưu hành của chúng chắc chắn đã thu hút sự chú ý của nhiều người”, cựu nhân viên giải thích.

Tất cả thành viên hoàng gia cấp cao đều có kế hoạch tang lễ cho riêng mình, được phân biệt theo tên các cây cầu ở Vương quốc Anh. Trước đó, kế hoạch tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II được gọi là Chiến dịch Cầu London.

Kế hoạch của Vua Charles được đặt theo tên cây cầu treo nối đảo Anglesey với đất liền xứ Wales.

Ban đầu, hoàng gia đặt mật danh cho tang lễ để ngăn tin tức về cái chết của các nhân vật cấp cao bị rò rỉ với báo chí trước khi được công bố chính thức. Tuy nhiên, chúng không còn là bí mật vào ngày nay.