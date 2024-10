Thứ giết chết phim truyền hình

TPO - Nam diễn viên kỳ cựu Lim Hyung Joon cho biết ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc đứng trước nguy cơ sụp đổ do những thách thức phát sinh từ mức lương tăng vọt dành cho các diễn viên hàng đầu.

Số lượng phim sụt giảm do lương diễn viên chính quá cao

Tham gia chương trình trò chuyện trên kênh YouTube Gwanjong Un-ni của nữ diễn viên Lee Ji Hye, Lim Hyung Joon đã bày tỏ quan điểm về những thách thức mà ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc (Kdrama) phải đối mặt do chi phí tăng cao bắt nguồn từ mức lương dành cho các diễn viên hàng đầu.

Khi được hỏi về mức lương trong ngành, nam diễn viên 50 tuổi trả lời: “Dạo này người ta bàn tán nhiều về tiền lương. Mọi người có vẻ nghĩ rằng sự sụt giảm sản xuất phim là do thù lao diễn viên cao. Thực ra, chỉ có diễn viên chính đắt giá thôi, lương của tôi vẫn ngang bằng so với 20 năm trước”.

Ông Lim cho rằng cát-xê của các diễn viên hàng đầu cần được công khai, minh bạch giống như cách người ta làm với vận động viên. Điều này cho phép khán giả đánh giá xem khoản thù lao đó có phù hợp với diễn xuất và giá trị của diễn viên đối với chương trình họ tham gia.

Nam diễn viên nói thêm một số nghệ sĩ xứng đáng yêu cầu thù lao cao, nhưng không nên biến điều đó thành tiêu chuẩn trong ngành.

“Một số diễn viên chính có thể không thích nghe điều này, nhưng tôi nghĩ mức thù lao của họ nên được công khai. Hãy nhìn vào những vận động viên như Son Heung Min. Mọi người đều biết mức lương của anh ấy. Sau đó, mọi người có thể đánh giá liệu họ có thực sự chơi ở mức đó không, đúng không? Công chúng có thể đánh giá họ: ‘Anh ta chỉ có thể làm được thế với mức lương đó thôi sao?’. Nếu đúng vậy, có lẽ họ không xứng đáng với mức lương đó. Tôi đồng ý rằng những người có khả năng yêu cầu mức lương cao nên được nhận con số đó, nhưng điều đó không nên trở thành chuẩn mực chỉ vì một số người”, vai phụ quen mặt nhận định.

Lim Hyung Joon tuyên bố cát-xê tăng đột biến gây áp lực lên ngân sách, từ đó tác động đến số lượng chương trình được sản xuất mỗi năm.

Trước Lim, Ryu Seung Soo cũng đề cập đến vấn đề sụt giảm số lượng phim truyền hình trong nhiều năm qua. Nam diễn viên Tuyết tháng Tư chỉ ra xứ sở kim chi từng sản xuất khoảng 120 phim truyền hình mỗi năm, nhưng con số này giảm xuống còn khoảng 50 ở thời điểm hiện tại do hạn chế về ngân sắc.

Anh chia sẻ các diễn viên phụ đang gặp khó khăn, một số phải làm thêm công việc khác để kiếm sống, vì mức lương của họ chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì diễn viên chính được trả.

Chênh lệch quá lớn giữa diễn viên chính và phụ

Ngày 24/10/2023, Lee Sang Heon - Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc - đã trình bày một báo cáo do Liên đoàn Diễn viên Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc và Hiệp hội Quyền của Người biểu diễn Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc đệ trình. Nội dung báo cáo tập trung vào mức thu nhập và chênh lệch thu nhập hiện nay của các diễn viên tại xứ sở kim chi.

Căn cứ vào thống kê tài chính của 9 bộ phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng trong năm 2021-2023, khoảng cách cát-xê lớn nhất giữa diễn viên chính và diễn viên phụ lên đến gấp 2.000 lần. Đó là con số thu được từ bộ phim Payback của đài SBS vào năm 2023. Cố tài tử Lee Sun Kyun nhận được 200 triệu won (khoảng 149.000 USD, theo mệnh giá vào thời điểm đó) cho mỗi tập phim. Trong khi đó, các diễn viên phụ được trả ít nhất 100.000 won (74,50 USD)/tập.

Khoảng cách này có thể tăng lên đáng kể nếu tính thêm mức cát-xê cao nhất được trả vào năm 2024. Vào tháng 3, hãng tin Hàn Quốc Newsen dẫn nhiều nguồn tin riêng trong công ty sản xuất tiết lộ Kim Soo Hyun được trả 800 triệu won (khoảng 596.000 USD) cho mỗi tập trong Queen of Tears. Do bộ phim dài 16 tập, tài tử sinh năm 1988 bỏ túi số tiền tổng cộng là 12,8 tỷ won (khoảng 9,54 triệu USD). Đây là mức cát-xê gây sốc đối với mọi người vì chỉ riêng khoản chi dành cho ngôi sao Mặt trăng ôm mặt trời đã chiếm 1/3 toàn bộ kinh phí phim là 40 tỷ won (khoảng 29,8 triệu USD).

Mặc dù sau đó ê kíp Queen of Tears tuyên bố với My Daily con số được đưa ra không đúng sự thật, Kim Soo Hyun được trả ít hơn, nhưng chắc chắn không phải con số nhỏ. Trong bộ phim gần nhất trước đó, One Ordinary Day (2021), có thông tin cho rằng nam diễn viên được trả 500 triệu won (khoảng 373.000 USD) cho mỗi tập.

Nhiều người nhận định khoảng cách lương có thể tỷ lệ thuận với số giờ làm việc cũng như giá trị thương hiệu mà mỗi diễn viên mang lại. Tuy nhiên, điều đáng báo động thật sự là các diễn viên phụ dễ bị trả lương không cân xứng so với số giờ họ bỏ ra.

Báo cáo nêu bật mức lương tối thiểu điển hình trong ngành giải trí dao động quanh 20.000 won (14,4 USD) cho mỗi tập phim. Tuy nhiên, trung bình mỗi tập phim cần khoảng 2,63 ngày để quay và giờ làm việc trung bình của diễn viên trong một ngày, bao gồm cả thời gian chờ, là 9,99 giờ. Vì các nhà sản xuất phim Hàn Quốc thường áp dụng hợp đồng trả tiền theo tập phim mà không nêu rõ giờ làm việc hoặc điều kiện làm việc, rất có thể các diễn viên phụ được trả lương dưới mức lương tối thiểu mà không tính đến các chi phí bổ sung như trang phục.

Thông qua số liệu thực tế, Chủ tịch Lee Sang Heon nhấn mạnh cần thiết phải thiết lập ngưỡng tối thiểu về phí xuất hiện để cung cấp cho các diễn viên tiêu chuẩn và mức thù lao cơ bản. Ông kêu gọi các cuộc thảo luận mang tính thể chế để bảo vệ quyền lao động và quyền sinh tồn của các diễn viên phụ bị đe dọa do thù lao không thỏa đáng.