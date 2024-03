Mức cát-xê của tài tử đắt giá nhất Hàn Quốc

TPO - Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Soo Hyun được trả gần 600.000 USD cho mỗi tập “Queen of Tears”. Tuy nhiên, đại diện của đội ngũ sản xuất phim phủ nhận.

Ngày 26/3, đội ngũ sản xuất Queen of Tears(Nữ hoàng nước mắt) lên tiếng phủ nhận thông tin về cát-xê của Kim Soo Hyun được báo chí chia sẻ trước đó. Họ khẳng định với My Daily con số được đưa ra không đúng sự thật, Kim Soo Hyun được trả ít hơn. Tuy nhiên, họ không tiết lộ mức thù lao cụ thể. Ngoài ra, đại diện nhà sản xuất nói thêm những báo cáo vô căn cứ khiến đoàn phim và diễn viên rơi vào tình thế khó khăn.

Trước đó, hãng tin Hàn Quốc Newsen dẫn nhiều nguồn tin riêng trong công ty sản xuất tiết lộ Kim Soo Hyun được trả 800 triệu won (khoảng 596.000 USD) cho mỗi tập trong Queen of Tears. Do bộ phim dài 16 tập, tài tử sinh năm 1988 bỏ túi số tiền tổng cộng là 12,8 tỷ won (khoảng 9,54 triệu USD). Đây là mức cát-xê gây sốc đối với mọi người vì chỉ riêng khoản chi dành cho ngôi sao Mặt trăng ôm mặt trời đã chiếm 1/3 toàn bộ kinh phí phim là 40 tỷ won (khoảng 29,8 triệu USD).

Dù đây là con số cao ngất ngưởng so với mặt bằng chung, nhưng nếu xét theo những gì Kim Soo Hyun nhận được trong các dự án trước đó, mức thù lao đó không hẳn là phi lý. Trong bộ phim gần nhất trước đó, One Ordinary Day (2021), có thông tin cho rằng nam diễn viên được trả 500 triệu won (khoảng 373.000 USD) cho mỗi tập. Vì đây là bộ phim dài 8 tập, tổng chi phí xuất hiện của anh là 3 tỷ won (khoảng 2,24 triệu USD).

Chưa rõ chính xác số tiền Kim Soo Hyun nhận được để vào vai con rể nhà tài phiệt, nhưng theo các báo cáo trước đó, tiêu chuẩn của ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc là tăng thù lao cho diễn viên lên 1,2-1,3 lần nếu tác phẩm trước đó thành công.

Trong khi đó, Sports Chosun đưa tin mặc dù giá trị thương mại và phí xuất hiện của Kim Soo Hyun đã tăng lên đáng kể nhưng anh nhận mức cát-xê thấp hơn giá thị trường trong phim mới. Những người trong cuộc cho biết anh tự nguyện giảm lương để giúp nhà sản xuất giảm bớt gánh nặng trong tình cảnh khó khăn tài chính. Theo một số thông tin, con số thực tế thấp hơn số tiền anh nhận được trong One Ordinary Day. Nguyên nhân Kim Soo Hyun đưa ra quyết định là nể mặt biên kịch Park Ji Eun. Họ từng hợp tác trong hai dự án thành công trước đó của Kim Soo Hyun là My Love From The Stars (2013) và Producer (2015).

Nhiều năm qua Kim Soo Hyun luôn dẫn đầu danh sách diễn viên có thu nhập cao nhất ngành phim truyền hình Hàn Quốc. Theo truyền thông châu Á, tài tử 8X tích lũy được khối tài sản ròng trị giá 117 triệu USD.

Trước thông tin trái chiều về mức lương cao kỷ lục của Kim Soo Hyun, cư dân mạng bày tỏ ý kiến bênh vực anh: "Tôi nhớ nhiều năm trước có bài báo nói rằng anh ấy là tài tử đắt giá nhất Hàn Quốc, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả", "Anh ấy đáng giá từng đồng. Người đàn ông này có thể khiến bạn cười giây này, giây sau lại khóc", "Tôi không hiểu tại sao mọi người lại khó chịu với anh ấy về điều này, anh ấy đâu có ép ai phải trả cho mình nhiều như vậy. Truyền hình là công việc kinh doanh và các nhà sản xuất biết một ngôi sao hàng đầu có thể mang lại thêm bao nhiêu doanh thu. Họ có rất nhiều dữ liệu về lượng người xem các dự án trước đây của anh ấy, vì vậy họ biết họ có đủ khả năng chi trả bao nhiêu"...

Tú Oanh