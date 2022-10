Fan bỏ 126.000 USD để chụp ảnh với Kim Soo Hyun

TPO - Một người hâm mộ Thái Lan đã chi 126.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng) để tham dự fan meeting của nam diễn viên Kim Soo Hyun tại Thái Lan.

Theo công ty phân phối Lotus và truyền thông Thái, ngày 2/10, diễn viên Kim Soo Hyun tổ chức fan meeting mang tên Meet & Greet tại sân vận động Thunderdome ở Muang Thong Thani, Nonthaburi.

Để tham gia fan meeting này, người hâm mộ phải chi trả hóa đơn mua vàng trên 5.000 baht (hơn 3 triệu đồng) tại các cửa hàng Lotus. 3.800 người hàng đầu, dựa trên số tiền mua hàng được mời tham gia fan meeting.

Trong số đó, 100 người mua đầu tiên ngồi ở ghế đầu và nhận các quyền lợi VIP như xin chữ ký, chụp ảnh với diễn viên Vì sao đưa anh tới và nhận quà đặc biệt từ nhà tài trợ.

Sau khi kiểm đếm, số tiền mua hàng cao nhất được mời tham dự fan meeting là 126.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng). Người hâm mộ chi nhiều thứ hai trả 105.624 USD (2,5 tỷ đồng)

Sau khi thông tin được đăng tải, cư dân mạng Hàn Quốc bình luận: "Đây là buổi họp fan tốn kém nhất trong lịch sử fan meeting của các ngôi sao Hallyu", "Tiền của họ nên tôi không có ý kiến gì”, “Ít nhất họ đã mua vàng, sau này có thể bán, còn hơn là mua những món hàng vô dụng”, “Nếu tôi là fan của Kim Soo Hyun tôi cũng sẽ mua vàng, vì vàng có giá trị”…

Năm 2014, sau thành công của Vì sao đưa anh tới, nhiều phụ nữ giàu có sẵn sàng chi hàng tỷ đồng để dùng bữa thân mật cùng tài tử nổi tiếng hàng đầu xứ kim chi. Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin Kim Soo Hyun được sắp xếp gặp giới hạn 10 fan cùng ăn tối. Mức chi phí để tham dự lên đến 1 triệu USD Hong Kong (2,8 tỷ đồng) mỗi người.

Kim Soo Hyun sinh năm 1988, anh bước vào nghề diễn từ bộ phim Hãy cười lên nào đài MBC (2007). Nam diễn viên nhận được sự đón nhận nồng nhiệt sau các phim Dream High, The Moon Embracing The Sun, The Thieves, Vì sao đưa anh tới…

Chương trình Secret Newsroom tiết lộ Kim Soo Hyun sở hữu 117 triệu USD, là nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc, vượt qua các tên tuổi “nặng đô” như So Ji Sub, Lee Jong Suk, Lee Min Ho... Anh thu về 500 triệu won (gần 10 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình. Đây được xem là mức thù lao cao nhất trong lịch sử phim ảnh Hàn Quốc.

Hà Trang