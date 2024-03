Kim Soo Hyun bị tung ảnh kề má sao nữ tai tiếng lúc nửa đêm

TPO - Sao nhí một thời Kim Sae Ron khiến mạng xã hội rầm rộ khi bất ngờ đăng hình ảnh kề má với nam diễn viên Kim Soo Hyun. Bức ảnh nhanh chóng bị xóa làm dấy lên tin đồn tình cảm giữa cả hai. Công ty quản lý của nam diễn viên đưa ra tuyên bố đầu về tin hẹn hò.

Vào 1h sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 24/3, Kim Sae Ron bất ngờ cập nhật trên Story Instagram bức ảnh selfie thân mật chụp cùng Kim Soo Hyun. Cô xóa đi sau một phút nhưng cư dân mạng đã nhanh tay chụp lại.

Hành động của nữ diễn viên khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người không hiểu Kim Sae Ron có ẩn ý gì hay vô tình chỉ là cú trượt tay. Những tin đồn tình cảm được thảo luận trên các nền tảng trực tuyến.

Cả hai ngôi sao từng chung công ty Gold Medalist, nhưng Kim Sae Ron bị sa thải vì scandal say rượu lái xe.

Trên diễn đàn Pann, những tin đồn về mối quan hệ giữa Sae Ron và tài tử Vì sao đưa anh tới được tìm lại. Một số bài đăng trên Mlbpark Donga cho thấy cả hai từng hẹn hò, tuy nhiên đây chỉ là lời đồn thổi chưa được xác nhận.

Sáng 24/3, công ty quản lý của Kim Soo Hyun lên tiếng trên Xportnews: “Chúng tôi vừa nghe tin đồn liên quan đến Kim Soo Hyun và sẽ đưa ra tuyên bố chính xác sau khi xem xét và xác nhận sự thật”.

Theo Allkpop, năm 2013 Kim Soo Hyun từng chia sẻ anh có thể sẽ kết hôn với cô gái 21 tuổi khi bước sang tuổi 41. Kim Soo Hyun sinh năm 1988, hơn Kim Sae Ron 12 tuổi. Trong khi Kim Soo Hyun đang trong thời gian tạo tiếng vang với bộ phim Queen of tearsđóng cùng Kim Ji Won, Kim Sae Ron phải tạm rời xa showbiz vì scandal.

Năm 2022, nữ diễn viên say rượu lái xe gây tai nạn, làm hỏng máy biến áp, gây mất điện 4 tòa nhà, hỏng đèn giao thông, đèn đường... giao lộ Hakdong quận Gangnam, kết quả phải đền bù 20 triệu won (gần 15.000 USD). Thời gian sau, Kim Sae Ron phải lên tiếng xin lỗi, ngừng hoạt động. Các hợp đồng của cô bị cắt bỏ, đài KBS cấm sóng, nhiều bộ phim phải gạch tên Kim Sae Ron.

Cô gái 23 tuổi cho biết đang gặp khó khăn về tài chính khi là trụ cột chính cho gia đình và đã bắt đầu làm việc bán thời gian tại quán cà phê. Tuy nhiên cô bị cư dân mạng tố cáo mượn đồ nhân viên để chụp ảnh cốt tạo lòng thương hại.

Không lâu sau, sao nhí một thời bị Dispatch tung ảnh đi chơi bài poker với bạn bè tại casino, không giống hành động của người ăn năn hối cải. Vụ việc khiến khán giả ngày càng mất niềm tin ở cô.

Sau khoảng thời gian hơn một năm ngưng hoạt động, Sae Eon xuất hiện trong video ca nhạc và dạy diễn xuất cho các thực tập sinh diễn viên, tân binh.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, từng được mệnh danh là "thiên tài diễn xuất" của Hàn Quốc. Cô gia nhập giới giải trí từ khi còn nhỏ, năm 2009 đóng phim cùng tài tử Won Bin trong The Man From Nowhere, tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu 41 triệu USD.

Tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2014, Kim Sae Ron thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc, trở thành sao nữ trẻ nhất lịch sử được đề cử Ảnh hậu Baeksang lúc mới 14 tuổi.

Kim Soo Hyun đứng đầu danh sách nam diễn viên Hàn Quốc giàu nhất, “ông trùm” cát-xê khi có tổng giá trị tài sản ròng là 117 triệu USD (khoảng 2.744 tỷ đồng). Diễn viên 8X từng được trả 423.000 USD/tập phim (gần 10 tỉ đồng), con số cát-xê hiện nay của anh được cho là cao hơn. Tài tử được nhận xét mát tay trong khâu chọn kịch bản, một số bộ phim làm nên tên tuổi anh như Dream High, Vì sao đưa anh tới, Chuyện tình biển xanh, Mặt trăng ôm mặt trời, Điên thì có sao… Nam diễn viên từng bị gán ghép với nhiều bạn diễn nhưng chưa từng công khai hẹn hò.