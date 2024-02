Hoàng tử Harry kể về cuộc nói chuyện với Vua Charles

TPO - Các chuyên gia nhận định Hoàng gia Anh sẽ không hài lòng việc Harry chia sẻ về Vua Charles trên truyền hình. Dù không tiết lộ chi tiết lần gặp mặt đầu tháng 2, hoàng gia được cho là lo lắng hoàng tử tóc đỏ không giữ im lặng được lâu.

Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện Invictus Games One Year to Go ở Whistler, Canada, vào ngày 16/2, phóng viên Will Reeve của Good Morning America hỏi: “Làm thế nào mà anh nhận được tin cha bị ốm?”.

Hoàng tử Harry cho biết nghe tin về căn bệnh ung thư của Vua Charles từ chính miệng ông. Hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại.

Về câu hỏi phản ứng vào thời điểm đó, Harry kể đã “nhảy lên máy bay” và đến gặp cha ngay khi có thể.

“Hãy nhìn xem, tôi yêu gia đình mình. Tôi biết ơn vì mình có thể lên máy bay đến gặp và dành thời gian cho ông ấy”, anh nói.

Harry từ chối đề cập đến quan điểm riêng về sức khỏe của cha, thay vào đó giữ nó làm bí mật giữa anh và Vua Charles. Tuy nhiên, anh cho rằng căn bệnh ung thư có thể mở ra cơ hội hòa giải.

“Trong tất cả gia đình (Invictus) này, tôi thấy sức mạnh của tình thân gắn kết với nhau hàng ngày. Tôi nghĩ bất kỳ căn bệnh nào cũng mang gia đình lại gần nhau”, Công tước xứ Sussex chia sẻ.

Theo hoàng tử tóc đỏ, anh có kế hoạch trở lại Vương quốc Anh một lần nữa. Trong thời gian đó, anh cố gắng gặp lại những người thân trong hoàng tộc nhiều nhất có thể.

Lần trả lời phỏng vấn này mở ra triển vọng xoa dịu mâu thuẫn giữa nhà Sussex và Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, các nhà bình luận lại cho rằng Cung điện Buckingham sẽ không vui trước động thái của Harry.

Grant Harrold, từng làm quản gia cho Vua Charles trong 7 năm, nói với New York Post: “Nếu Harry đang thảo luận sôi nổi về bất cứ điều gì, có thể hoàng gia sẽ không vui đâu. Harry có thể hỏi gia đình xem họ có vui lòng cho anh ấy nói về điều đó một cách công khai hay không, nhưng tôi không thấy. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi với gia đình, tôi không thấy điều đó có xảy ra. Tôi không nghĩ Nhà vua và William sẽ vui mừng về cuộc phỏng vấn của Harry. Mặc dù Nhà vua đã chia sẻ một số thông tin về chẩn đoán của mình nhưng ông ấy vẫn rất kín đáo”.

Người viết tiểu sử hoàng gia Phil Dampier có cùng ý kiến với ông Harrold. Trên MailOnline, ông nhận định Harry chưa đi quá giới hạn vì không đề cập chi tiết về chẩn đoán của cha. Theo chuyên gia, hoàng gia không đáp trả bình luận của Harry trong vài năm qua. Đây là chính sách có chủ ý của Vua Charles để không làm mọi việc tồi tệ hơn. Tuy vậy, hoàng gia chắc chắn muốn Harry không nói thêm bất cứ điều gì nữa về chuyện riêng tư.

Ông Dampier chỉ ra dù suốt cuộc phỏng vấn chủ yếu nói về Invictus Games và Harry biết tiết chế khi đề cập đến cha, cung điện lo sợ Harry dần đi sâu vào chi tiết căn bệnh hoặc việc điều trị trong tương lai.

Bên cạnh đó, chuyên gia hoàng gia Richard Fitzwilliams lại đánh giá những chia sẻ của Harry không có gì to tát. Nó không khiến hoàng gia bị xáo trộn và Harry cũng không có ý định tiết lộ về lần gặp mặt vào đầu tháng 2 cùng Vua Charles.

“Tôi nghĩ anh ấy làm điều này vì nó có liên quan đến Invictus… Đó là một phép ẩn dụ cho sự đoàn kết và cách tiến về phía trước. Nó không gây hại gì. Đó là viên gạch mà nhà Sussex đặt dọc theo bức tường hòa giải… Anh ấy chỉ trả lời câu hỏi. Nó hoàn toàn chân thành, giống như cách anh thực hiện chuyến vượt Đại Tây Dương. Việc ông ấy chỉ dành nửa giờ không phải là vấn đề, bởi vì Nhà vua có thể đã mệt“, ông Fitzwilliams trả lời MailOnline.

Người viết tiểu sử hoàng gia Andrew Lownie cũng tin rằng cung điện sẽ cho qua mọi chuyện. Harry không chủ đích công khai về bệnh tình của cha, chỉ đơn giản là lịch sự đáp lại những câu hỏi.

Cung điện Buckingham chưa cung cấp thông tin chi tiết về bệnh ung thư của Charles và dự kiến sẽ không bình luận về cuộc phỏng vấn của Harry.

Tú Oanh