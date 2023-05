Câu nói khiến Harry phải trả giá

TPO - Cái giá của từ "tự do" khiến Harry phải trả giá là mối quan hệ giữa công tước và anh trai, đồng thời là vị vua tương lai của nước Anh gần như không thể hàn gắn.

Mirror đưa tin nhà bình luận hoàng gia Daniela Elser cho biết một từ đơn giản đã khiến Hoàng tử Harry trả giá, trước mắt là việc rạn nứt mối quan hệ với anh trai, đồng thời là vị vua tương lai William.

Daniela Elser cho rằng Harry sai lầm khi cho rằng bản thân tìm được cảm giác "tự do" sau khi xuất bản cuốn tự truyện Spare. Từ "tự do" mà Harry tìm kiếm đã hủy hoại tương lai tốt đẹp giữa Công tước xứ Sussex và Thân vương xứ Wales William.

Trong cuộc phỏng vấn của New Yorker, JR Moehringer, người chấp bút cho hồi ký của Harry, kể lại quá trình ông giúp Công tước xứ Sussex nổi tiếng với cuốn hồi ký.

"Harry tin vào lời khuyên của tôi và rất vui khi có sự thật là anh ấy được "tự do". Harry đã rơi nước mắt và tôi cũng vậy", Moehringer nói trong cuộc phỏng vấn.

Nhà phê bình hoàng gia tiết lộ bà chú ý đến khoảnh khắc Moehringer mô tả là Công tước xứ Sussex bày tỏ niềm vui và sự nhẹ nhõm trước doanh số bán sách.

Theo nhà phê bình hoàng gia, từ "tự do" tượng trưng cho việc Harry theo đuổi sự tự do cá nhân và quyết định chia sẻ khía cạnh "tổn thương" trong tự truyện. "Bằng cách thể hiện sự tự do cá nhân và tiết lộ những chi tiết rất riêng tư, bao gồm miêu tả tiêu cực về anh trai William, Harry đã khiến mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng", bà Elser nói.

Những tiết lộ trong cuốn sách, chẳng hạn sự hung hăng và ghen tuông được cho là của William, đã gây ra rạn nứt đáng kể giữa hai anh em, khiến việc hòa giải khó có thể xảy ra. Việc theo đuổi tự do cá nhân, được biểu thị bằng từ "tự do" khiến Harry phải trả giá bằng mối quan hệ bất hòa với anh trai.

"Tuy nhiên, để theo đuổi một từ duy nhất là tự do, Harry đã phải trả giá, cho dù anh ấy có nhận ra điều đó hay không, một cái giá cực kỳ cao. Có lẽ sự mất mát rõ ràng nhất là của anh trai anh ấy, Hoàng tử William", bà Elser nói.

Theo nhà bình luận hoàng gia, Spare miêu tả William theo một cách tiêu cực. Harry miêu tả anh trai là người nhỏ nhen, ghen tuông và thậm chí là hung hăng về thể xác đối với Harry. Cô cho rằng cơ hội hòa giải giữa hai anh em mong manh.

Về bộ phim tài liệu Harry & Meghan, nhà phê bình hoàng gia nói: "Harry nói với khán giả rằng anh kinh hãi sau khi William la hét và quát tháo mình trong Hội nghị thượng đỉnh Sandringham. Điều đó khiến việc hòa giải trở nên khó khăn khi những người đàn ông hoàng gia đều kiêu hãnh và có cái tôi lớn".