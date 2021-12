Showbiz 12/12: Đan Trường kể về tai nạn hi hữu khiến anh không thể bắt tay khán giả

TPO - Ca sĩ Đan trường vừa chia sẻ việc anh bị thương, bầm tím cả ngón tay nên không thể bắt tay cùng khán giả.

Đan Trường kể về tai nạn hi hữu khiến anh không thể bắt tay khán giả

Đan Trường chia sẻ: "Bàn tay, ngón tay của mình để cầm micro, bắt tay với khán giả, làm tóc, cài nút… Vậy mà sơ ý để kẹt ngón tay vào cửa xe hơi chán ghê. Bao nhiêu năm rồi thấy nhân viên ai cũng bị. Nhưng đây là lần đầu tiên mình mới bị 'trải nghiệm', đau thấu trời xanh luôn". Vì biết bản thân đang đau ở ngón tay nhưng vẫn còn nhiều chương trình biểu diễn gặp khán giả nên Đan Trường đã tinh ý báo trước trên Facebook, bản thân có thể không bắt tay cùng khán giả được. Đan Trường cho biết: "Lát Đan Trường hát mà nếu không bắt tay được với khán giả thì đừng ai nghĩ Đan Trường chảnh nha. Mà khổ nỗi sáng giờ càng né thì càng bị va chạm. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha". (Theo Saostar)

Việt Anh nói lời yêu thương với con gái hơn 10 năm chưa gặp

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh gửi những lời yêu thương tới con gái nhân dịp sinh nhật tuổi 15. "Hôm nay là ngày con tròn 14 tuổi và bước vào tuổi 15, chính thức trở thành thiếu nữ. Bố chúc con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được mọi điều con nhé, luôn mạnh mẽ bước đi bằng đôi chân của mình trên đường đời con nhé. Năm nay bố có một món quà đặc biệt dành tặng con để kỷ niệm tuổi trăng tròn, tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con. Hy vọng khi nhận được nó, con sẽ hiểu tình yêu của bố dành cho con như thế nào. Yêu con gái của bố nhiều lắm luôn nhớ và yêu con", diễn viên Việt Anh viết. (XEM CHI TIẾT)

Wowy chơi lớn, tặng 100 triệu đồng cho thí sinh tại vòng đối đầu Rap Việt

Ở tập 9 Rap Việt, chỉ với 2 con beat và 8 khuông nhạc, lần lượt 6 thí sinh Arthur, Phaos, Night T, Lập Nguyên, Free và T.B.O chinh phục HLV Wowy để giành quyền đi tiếp. Với chủ đề thâm thúy: “Thứ ta cho đi khi còn sống là thứ ta nhận được khi tắt thở”, 6 thí sinh đã cống hiến hết sức ở phần thi sống còn này mang đến cho người nghe nhiều trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc. Sau khi chương trình kết thúc, Wowy nhắn nhủ các học trò trên Facebook cá nhân: "Khó khăn chỉ là những bước đệm để chúng ta tiến tới thành công một cách hoàn hảo. 100 triệu anh dành tặng 5 bạn, mong các bạn có bước đệm nhỏ làm hành trang cho những bước tiến tới to lớn của mình. 5 thành viên đi tiếp vòng bức phá, hãy cố gắng tỏa sáng nhé. Anh yêu tất cả". (XEM CHI TIẾT)

Thùy Tiên từ chối đụng ‘dao kéo' dù được chủ tịch Miss Grand cho phép phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây Thuỳ Tiên chia sẻ sau khi đăng quang ngài chủ tịch của cuộc thi là Mr. Nawat có trao đổi với cô về vấn đề này và tỏ ra rất cởi mở, cho phép Thùy Tiên được phẫu thuật thẩm mỹ nếu cô muốn, tuy nhiên người đẹp đã từ chối. Cô chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chiếc vương miện của Miss Grand International được trao cho Việt Nam, nên tôi từ chối phẫu thuật vì muốn giữ gìn nét đẹp tự nhiên của người con đất Việt trong mắt bạn bè quốc tế.” (XEM CHI TIẾT)

Báo Hàn Quốc đăng bài ngưỡng mộ về bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh của Hoa hậu Thùy Tiên

Sau khi đăng quang, câu chuyện bản lĩnh vượt qua tuổi thơ khó khăn của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên được báo chí Hàn Quốc quan tâm và đăng tải. Nhật báo Quốc dân, Maeil, Joseon Ilbo và hàng loạt trang báo uy tín khác của Hàn Quốc đã liên tục đưa tin thể hiện sự bất ngờ và ngưỡng mộ trước bản lĩnh của nhan sắc đến từ Việt Nam. Những trang tin này đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thuỳ Tiên như: “Cô ấy đã vượt qua nghịch cảnh như thế thật đáng ngưỡng mộ,” “Khó khăn vậy mà cô ấy vẫn khôn lớn một cách lành mạnh và đứng đắn như này thật tuyệt”. (XEM CHI TIẾT)

Phạm Băng Băng đóng phim với ‘Điệp viên 007’, được khen là ‘nàng tiên cá đẹp nhất’

“The King’s Daughter” là bộ phim viễn tưởng, phiêu lưu của Mỹ do Sean McNamara đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết “The Moon and the Sun” của Vonda N. McIntyre phát hành năm 1997. Đáng chú ý, bên cạnh những tên tuổi hạng A của Hollywood như “Điệp viên 007” Pierce Brosnan, tài tử “Black Widow” William Hurt, người đẹp “Giải mã mê cung” Kaya Scodelario hay ngôi sao “Abraham Lincoln: Thợ săn ma cà rồng” Benjamin Walker …, dàn diễn viên chính còn có sự góp mặt của Phạm Băng Băng. (XEM CHI TIẾT)