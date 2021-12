Phạm Băng Băng đóng phim với ‘Điệp viên 007’, được khen là ‘nàng tiên cá đẹp nhất’

TPO - Bộ phim “đắp chiếu” gần 7 năm của Phạm Băng Băng đã lên lịch chiếu vào đầu năm sau.

Deadline đưa tin, tác phẩm “The King’s Daughter” sẽ được công chiếu tại hơn 1.000 rạp chiếu phim trên khắp nước Mỹ và Canada vào ngày 21/01/2022.

“The King’s Daughter” là bộ phim viễn tưởng, phiêu lưu của Mỹ do Sean McNamara đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết “The Moon and the Sun” của Vonda N. McIntyre phát hành năm 1997.

Đáng chú ý, bên cạnh những tên tuổi hạng A của Hollywood như “Điệp viên 007” Pierce Brosnan, tài tử “Black Widow” William Hurt, người đẹp “Giải mã mê cung” Kaya Scodelario hay ngôi sao “Abraham Lincoln: Thợ săn ma cà rồng” Benjamin Walker …, dàn diễn viên chính còn có sự góp mặt của Phạm Băng Băng.

Lấy bối cảnh Cung điện Versailles, “The King’s Daughter” xoay quanh Vua Louis XIV của Pháp (Pierce Brosnan) luôn khao khát có được thuốc trường sinh bất tử nên đã bắt nàng tiên cá (Phạm Băng Băng) để điều chế thuốc. Tuy nhiên, kế hoạch này bị cản trở do Marie Joseph (Kaya Scodelario), con gái ngoài giá thú bí mật của đức vua, tình cờ gặp gỡ và kết bạn với nàng tiên cá. Trong quá trình tìm cách ngăn chặn toan tính của vua cha, Marie Joseph phải lòng vị tướng được giao nhiệm vụ trông coi nàng tiên cá (Benjamin Walker).

Chia sẻ với báo chí về bộ phim trình làng, đạo diễn Sean McNamara dành lời khen “có cánh” cho Phạm Băng Băng: “Hãy sẵn sàng để yêu nàng tiên cá xinh đẹp nhất thế giới do Phạm Băng Băng thực sự tài năng thủ vai”.

Hành trình để “The King’s Daughter” đến được với khán giả khá gian truân. Phim bấm máy vào năm 2014 và dự kiến công chiếu vào năm 2015. Tuy nhiên, chỉ vài tuần trước khi ra rạp, hãng Paramount thông báo hoãn chiếu vì xảy ra một số vấn đề về hiệu ứng hình ảnh, cần phải chỉnh sửa. Vì nhiều lý do, phim rơi vào cảnh “đắp chiếu” gần 7 năm.

Tên phim hiện tại cũng đã thay đổi, trước đây sử dụng tên của tiểu thuyết gốc. Ngoài ra, đơn vị phân phối độc quyền thay bằng công ty Gravitas Ventures.

Không rõ phim có được ra mắt ở thị trường Trung Quốc hay không, “The King’s Daughter” là một trong những tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Phạm Băng Băng sau bê bối trốn thuế năm 2018.

Trước khi được chiêm ngưỡng Phạm Băng Băng trong tạo hình nàng tiên cá, người hâm mộ sẽ được thấy cô hóa thân vào đặc vụ tình báo trong bộ phim đề tài điệp viên “355” bên cạnh dàn mỹ nhân đình đám thế giới Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Diane Kruger và Penélope Cruz.

“355” là dự án phim đa quốc gia, với nội dung xoay quanh nhóm nữ điệp viên có tên 355 được giao nhiệm vụ loại bỏ một tổ chức vũ khí toàn cầu cũng như ngăn chặn nguy cơ nổ ra Thế chiến III. Phim dự kiến ra rạp ở Bắc Mỹ vào ngày 7/1/2022.

Tú Oanh