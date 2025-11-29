Shophouse “Lãi kép” cho nhà đầu tư 2026-2030?

Theo chuyên gia về bất động sản, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt của thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam khi nhà đầu tư chuyển hướng mạnh mẽ từ các dạng đầu cơ sang những tài sản có tính “giữ giá” và sinh lời bền vững. Trong bối cảnh này, phân khúc nhà phố/shophouse tại các khu đô thị được quy hoạch bài bản nổi lên như một lựa chọn thông minh, đặc biệt tại thị trường Quy Nhơn (Gia Lai).

Sự hợp nhất vùng và hạ tầng chiến lược

Một chuyên gia về bất động sản chia sẻ, thông tin về việc sáp nhập hai tỉnh Bình Định và Gia Lai đã tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản tại thành phố Quy Nhơn (nay là phường Quy Nhơn), khiến giá đất và lượng giao dịch tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn.

Quy Nhơn trực tiếp từ vai trò mới là trung tâm hành chính – kinh tế – du lịch của vùng duyên hải. Tốc độ đô thị hóa tại Quy Nhơ­n đã đạt khoảng 46% năm 2024 và hướng tới 50% trong năm 2025. Điều này tạo ra lực đẩy lớn cho phân khúc nhà thấp tầng tại thành phố biển (nguồn Báo cáo Thị trường Q4/2024 của Batdongsan.com.vn). Ước tính, giá BĐS ở khu vực Quy Nhơn đã tăng từ 15-20% ở khu vực có sổ đỏ, còn tại Khu kinh tế Nhơn Hội, giá cả cũng tăng ít nhất là 20% tại các dự án có pháp lý rõ ràng.

Phú Gia Royal Park Quy Nhơn

Theo thống kê của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Quy Nhơn, trong tháng 4/2025, đơn vị đã tiếp nhận xử lý 505 hồ sơ mua bán, chuyển quyền sử dụng đất, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, lượng hồ sơ tiếp tục tăng mạnh hơn so với cùng kỳ (nguồn: nhadautu.vn).

Chuyên gia đánh giá, sự hợp nhất giúp tỉnh mới sở hữu cả "núi và biển", mở ra tiềm năng lớn cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng, công nghiệp, logistics cũng như phát triển các khu đô thị quy mô lớn.

Đáng chú ý, Gia Lai mới sau sáp nhập sở hữu đến hai sân bay là Cảng hàng không Pleiku và Cảng hàng không Phù Cát, cùng với quy hoạch cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang triển khai, giúp gia tăng năng lực liên kết vùng và thu hút du khách.

Cuối tháng 10 vừa qua, Tạp chí du lịch Australia Lonely Planet đã đưa Quy Nhơn vào danh sách "Best in Travel 2026", khẳng định vị thế du lịch quốc tế của thành phố biển xinh đẹp này (nguồn: Lonely Planet)

Tính đến 10/2025, toàn Gia Lai thu hút 161 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 113.261,7 tỷ đồng. Trong đó, có 74 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 23 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng - hạ tầng, 18 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ - du lịch, 41 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, 5 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị.

Phú Gia Royal Park Quy Nhơn

Lãi kép 3 tầng

Giá đất và nhà ở tại những khu vực kết nối tốt đang ghi nhận tăng đáng kể. Đây là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư tích sản và cho thuê có thể tìm được sản phẩm với tiềm năng tăng giá và tính thanh khoản cao.

Trong bối cảnh đó, sản phẩm nhà phố/shophouse tại các khu đô thị được quy hoạch bài bản như Phú Gia Royal Park Quy Nhơn được đánh giá là kênh đầu tư tối ưu. Sản phẩm nhà phố tại đây được thiết kế linh hoạt, đáp ứng mô hình "ở - cho thuê - kinh doanh" đồng thời, tạo ra "lãi kép" ba tầng cho nhà đầu tư.

Thứ nhất, giá đất và nhà ở tại các khu vực kết nối tốt đang tăng đáng kể (ước tính 15% - 20% mỗi năm tại các dự án pháp lý tốt). Nhà đầu tư sẽ hưởng lợi từ việc tăng giá của giá trị tài sản. Thứ hai, nhà đầu tư sẽ có dòng tiền ổn định từ việc khai thác kinh doanh thương mại hoặc cho thuê dịch vụ ở tầng trệt, các tầng trên dùng để ở hoặc cho thuê dài hạn/ngắn hạn. Thứ ba, so với BĐS nghỉ dưỡng ven biển, nhà phố trong khu đô thị đồng bộ có chi phí vận hành thấp hơn và mô hình cho thuê dài hạn ổn định, mang lại giá trị thực chất hơn – một yếu tố rất quan trọng với nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Phân khúc nhà thấp tầng (nhà phố, liền kề) tại khu đô thị được quy hoạch bài bản đang đặc biệt hấp dẫn vì nguồn cung hạn chế và khả năng khai thác cho thuê, kinh doanh mặt bằng tầng trệt hoặc cho thuê dài hạn, mở ra mô hình “ở và cho thuê” hiệu quả.

Đầu tư thông minh

Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn có quy mô 6,3 ha đã được UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào ngày 17/10/2024 (Quyết định số 3612/QĐ-UBND). Dự án quy hoạch khu dân cư xanh hiện đại với 283 căn liền kề 4 tầng và 1 tum, diện tích linh hoạt, mặt ngoài hoàn thiện, bên trong bàn giao thô. Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu ở, tự kinh doanh và cho thuê. Điều này giúp nhà đầu tư yên tâm hơn khi nhìn vào dòng tiền tiềm năng từ việc cho thuê hoặc kinh doanh.

Các chuyên gia tài chính liên tục nhấn mạnh rằng: "Pháp lý rõ ràng và quản lý vận hành tốt chính là bệ đỡ để bất động sản giữ sức hấp dẫn lâu dài". Trong môi trường đầu tư hiện nay, sản phẩm thiếu pháp lý nghiêm túc, hoặc nằm trong khu không có hạ tầng đồng bộ sẽ gặp rủi ro lớn về thanh khoản và gia tăng giá.

Phú Gia Royal Park Quy Nhơn

Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia đã ký hợp tác chiến lược với ba ngân hàng lớn là BIDV, MB và OCB, khẳng định uy tín và khả năng thanh khoản của dự án. Các tổ chức tín dụng khác khi thẩm định dự án cũng ưu tiên những sản phẩm có mô hình khai thác thuê - một xu hướng nổi bật tại thị trường bất động sản Việt Nam.

Với vị trí tại 354 đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai (thuộc khu đô thị mới giáp khu vực Quy Nhơn), dự án được hưởng lợi từ kết nối thuận tiện đến trung tâm khu vực biển, bờ biển, các khu du lịch, cao tốc, sân bay, cảng biển và các vùng lân cận, giúp khai thác cho thuê cả khách ngắn hạn (du lịch) và dài hạn (nhân sự, gia đình).

Phú Gia Royal Park Quy Nhơn không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn là một tài sản cho thuê dài hạn, nơi dòng thu nhập ổn định và tăng giá trị tài sản đều khả thi, tạo nên công thức "giữ giá thật" cho nhà đầu tư trong chu kỳ 2026-2030.