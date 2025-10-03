Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Sau sáp nhập, Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM hoạt động thế nào?

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TPHCM có 38 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM. Các chi nhánh này là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu riêng, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trên cơ sở hợp nhất các Văn phòng đăng ký đất đai tại TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM có trụ sở chính tại số 12 Phan Đăng Lưu (phường Gia Định), cơ sở 2 tại số 321 Phú Lợi (phường Phú Lợi), cơ sở 3 tại số 1939 quốc lộ 55 (xã Long Điền).

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng.

1.jpg
Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM có trụ sở chính tại số 12 Phan Đăng Lưu (phường Gia Định).

Đơn vị có chức năng thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước khác về đất đai trên địa bàn TPHCM.

TPHCM có 38 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM. Các chi nhánh này là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu riêng, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM.

Các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM trong phạm vi khu vực tương ứng được giao phụ trách.

Tùy điều kiện địa bàn và tình hình thực tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh phạm vi địa bàn khu vực liên xã, phường phụ trách của các chi nhánh, đảm bảo thực hiện hiệu quả, hiệu năng về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Duy Quang
#sáp nhập #Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM #hoạt động thế nào #đơn vị sự nghiệp công lập #con dấu riêng #quản lý toàn diện

Xem thêm

Cùng chuyên mục