Dùng gạch đá, mũ bảo hiểm 'đặt chỗ' nộp hồ sơ: Văn phòng Đăng ký đất đai Đắk Lắk lên tiếng

TPO - Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Đắk Lắk cho biết, việc đặt mũ bảo hiểm để “xếp hàng” là người dân tự làm và vị này chưa rõ nguyên nhân của sự việc.

Ngày 21/8, một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đã nắm thông tin người dân đặt gạch đá, mũ bảo hiểm để "xếp hàng" làm thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, theo quy định khi đi làm các thủ tục hành chính, người dân phải lấy số thứ tự để đảm bảo công bằng. Do đó, việc người dân xếp hàng khi đến làm thủ tục hành chính tại các địa phương như báo chí nêu là để vào lấy số thứ tự.

Việc đặt mũ bảo hiểm để “giữ chỗ” là người dân tự làm, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chưa rõ nguyên nhân của việc “xếp hàng” này nên sẽ giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Ea Kar, Krông Năng xác minh, báo cáo cụ thể.

Hình ảnh người dân dùng gạch đá, mũ bảo hiểm để "đặt chỗ". Ảnh MXH.

Hiện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp, phương thức để người dân thuận lợi khi nộp hồ sơ lĩnh vực đất đai. Trong đó có Tổ Công nghệ số hỗ trợ cộng đồng tại các điểm tiếp nhận của chi nhánh khu vực.

Bên cạnh đó mô hình “Hỗ trợ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai giữa Tổ chức hành nghề công chứng - Văn phòng Đăng ký đất đai - Cơ quan Thuế” cũng được triển khai từ tháng 4/2025 cũng được triển khai mạnh mẽ.

Theo đó, Tổ chức hành nghề công chứng và Tổ chức tín dụng đã đồng thuận và tích cực triển khai quy trình điện tử, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Văn phòng công chứng và ngân hàng. Mô hình này giúp người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian và giảm bớt sự phức tạp khi phải giải quyết nhiều công đoạn riêng lẻ.

Hiện nay, nhiều địa phương như phường Buôn Ma Thuột hay phường Buôn Hồ, người dân ý thức rất tốt về việc nộp hồ sơ trực tuyến trên cơ sở sự giúp đỡ của tổ hỗ trợ và không cần phải xếp hàng chờ đợi. Từ đó không còn tình trạng chen lấn mất trật tự kể cả thời điểm hồ sơ thủ tục lĩnh vực đất đai tăng đột biến.

“Tuy nhiên, tại một số nơi, người dân lo ngại mất mật khẩu tài khoản VNeID, thậm chí không nhớ được mật khẩu tài khoản của mình nên dẫn đến tình trạng phải xếp hàng lấy số thứ tự vào thời điểm đầu giờ sáng”, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk lý giải.

Rất đông người dân đến làm thủ tục hành chính. Ảnh MXH.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Đắk Lắk cho biết, hôm nay (21/8) sẽ báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt phương án điều chuyển trụ sở, bàn giao cho Văn phòng để bố trí cho các chi nhánh khu vực.

Bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị, máy móc theo Nghị định của Chính phủ để tiếp nhận hồ sơ, đáp ứng nhu cầu của người dân và tránh ùn tắc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người dân tại xã Ea kar, Krông Năng sử dụng mũ bảo hiểm, gạch đá để “đặt chỗ” khi đi làm thủ tục hành chính. Hình ảnh này sau đó lan truyền trên mạng xã hội.