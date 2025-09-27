Nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai lãnh án tù

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Dương Tấn Thiện, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu (cũ) lãnh án 11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

TAND khu vực 6, tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt các bị cáo Dương Tấn Thiện (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu cũ) 11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng tội danh trên, Lê Hoàng Nhạc (nguyên nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu) cũng bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù.

552643972-755250777336754-171933064099232331-n.jpg
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, ngày 28/12/2018, ông N.V.T. có đơn gửi đến UBND TP. Bạc Liêu xin chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở đô thị) và đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa cho thửa đất số 262, diện tích 2.999 m2 tại phường 2, TP. Bạc Liêu.

Năm 2019, trong quá trình thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng 2 thửa đất tại phường 2, TP. Bạc Liêu (cũ), các bị cáo đã xác định sai vị trí thửa đất để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Qua đó, đem lại lợi ích không chính đáng cho ông T. và gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng.

Tân Lộc
