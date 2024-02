Sau nhiều lần hoãn, chốt thời gian trao danh hiệu NSND

TPO - Sau một số lần trì hoãn, lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ được tổ chức trang trọng vào đầu tháng 3.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) được tổ chức vào 8h sáng ngày 6/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trước đó, lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT dự kiến diễn ra vào 31/1 nhưng bị hoãn.

Theo quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11/2023 và quyết định 724/QĐ-CTN ký ngày 22/6/2023, có tổng 119 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND, 256 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSƯT, 5 cá nhân được truy tặng danh hiệu NSND và một cá nhân được truy tặng danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10.

Các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu lần này trải đều trên các lĩnh vực như sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, múa, phát thanh - truyền hình. Trong đó, nghệ sĩ thuộc lĩnh vực sân khấu được phong tặng danh hiệu NSND có đến hơn 60 cá nhân, lĩnh vực âm nhạc có 40 cá nhân.

Danh sách đầu tiên được công bố bao gồm 77 nghệ sĩ nhân dân trong đó có các nghệ sĩ như NSƯT Trần Lực, Quốc Khánh, Hà Thủy, Bùi Công Duy, Trung Đức, Trần Đức, Khương Đức Thuận, Thu Huyền...

Danh sách phong tặng NSND đợt 2 do Chủ tịch nước ký và ban hành ngày 28/11 bao gồm 42 nghệ sĩ, có nhiều cái tên thân quen như NSƯT Thanh Lam, Xuân Bắc, Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Tấn Minh…

Theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ 1/1/2024, mức tiền thưởng cho NSND bằng 12,5 lần mức lương cơ sở, với NSƯT là 9 lần mức lương cơ sở.

Cụ thể với các nghệ sĩ nhận danh hiệu NSND nhận mức thưởng là 22,5 triệu đồng (tương đương với hệ số 12,5). Còn các nghệ sĩ nhận danh hiệu NSƯT có mức thưởng 16,2 triệu đồng (tương đương với hệ số 9). Ngoài ra, các nghệ sĩ sau khi được phong tặng danh hiệu cũng sẽ được tăng lương ở cơ quan chủ quản.

Bên cạnh đó, đợt xét tặng danh hiệu lần thứ 10 có thời gian dài nhất so với các đợt xét tặng trước đó. Lần xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT này cũng không tránh được ồn ào. Vụ việc NSƯT Đỗ Kỷ trượt xét tặng danh hiệu với lý do có đơn thư tố cáo gửi đến Bộ Công an khiến phần đông khán giả bất ngờ...