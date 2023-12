Diễn biến mới vụ hồ sơ xét duyệt NSND của NSƯT Đỗ Kỷ bị loại

TPO - Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ cho biết theo văn bản phúc đáp đơn cứu xét về việc trượt danh hiệu NSND, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) của Bộ Công an khẳng định không có sự nhầm lẫn nào trong việc gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của NSƯT Đỗ Kỷ đến Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư.

Cục Nghệ thuật biểu diễn phúc đáp đơn cứu xét của NSƯT Đỗ Kỷ về việc trượt danh hiệu NSND. Chiều 22/12, NSƯT Đỗ Kỷ nhận được văn bản trả lời đơn thư liên quan đến xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) lần thứ 10 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) gửi.

Theo đó, trên cơ sở văn bản báo cáo của Cục Nghệ thuật biểu diễn và Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ VHTTDL đã báo cáo chi tiết các cấp Hội đồng về nội dung đơn thư liên quan đến hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của NSƯT Đỗ Kỷ.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Hội đồng cấp Nhà nước, hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND theo quy định.

"Ngày 28/2/2023, Bộ VHTTDL đã có tờ trình số 23/Ttr-HĐNS10 gửi Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xét tặng danh hiệu lần thứ 10, trong đó có hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ. Ngày 1/10/2023, Bộ VHTTDL nhận được thông báo số 3211/TB-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo Ban Thi đua - Khen thưởng đã trình Thủ tướng Chính phủ tạm để một số hồ sơ, trong đó có hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ", văn bản này nêu rõ.

Bên cạnh đó, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) của Bộ Công an thông tin trong văn bản rằng hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ không có ý kiến của Bộ Công an, chỉ có đơn thư liên quan đến hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND.

"Bộ VHTTDL đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn thông báo hồ sơ của ông tạm để lại do cá nhân có đơn thư. Vì vậy, không có sự nhầm lẫn nào trong việc gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của ông đến Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư", văn bản này nêu.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ cho biết sáng 28/12 ông được Cục Nghệ thuật biểu diễn mời lên làm việc theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL. Tại buổi làm việc, Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin với NSƯT Đỗ Kỷ về nội dung đơn tố cáo, tuy nhiên không tiết lộ danh tính của người viết đơn.

Ông cũng lên tiếng giải thích về các nội dung trong đơn thư tố cáo, khẳng định mình bị vu khống. "Nếu tôi bị kiểm điểm vì ăn chặn tiền của diễn viên thì phải có họp hành, hồ sơ lưu trữ ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Họ tố tôi mà không có bằng chứng nghĩa là vu khống. Nếu tôi thường xuyên đánh bạc sao không bị công an bắt hay bị kiểm điểm ở cơ quan? Đây cũng là vu khống", NSƯT Đỗ Kỷ nói.

Về vấn đề đưa người thân vào Nhà hát Kịch Việt Nam làm việc để trục lợi bảo hiểm, ông nhấn mạnh thời điểm đó ông chỉ là phó đoàn diễn xuất của Nhà hát kịch Việt Nam. Ở vị trí công tác đó ông không có quyền hạn nhận hay thải hồi nhân sự. "Nếu vì thương mà Nhà hát ký hợp đồng phải có hồ sơ lưu ở Nhà hát và cả bên bảo hiểm", NSƯT Đỗ Kỷ nhấn mạnh.

NSƯT Đỗ Kỷ cũng nói rằng ông và NSND Nguyễn Anh Dũng khi ấy không vì có mâu thuẫn hay hiềm khích. Ông thẳng thắn nói nếu mình và "anh Dũng" mâu thuẫn từ thời ở Nhà hát, liệu Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VHTTDL) có điều cả hai về làm cùng nhau.

Trước đó ngày 22/11, NSƯT Đỗ Kỷ nhận được thông báo số 604/TB-NTBD ngày 21/11 thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. Trong đó có ghi rõ: "Hồ sơ này Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư trình Thủ tướng tạm để lại do cá nhân có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10”. Ngày ngày 23/11, NSƯT Đỗ Kỷ đã gửi đơn xin “cứu xét” lên Chủ tịch nước, Thủ tướng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL).