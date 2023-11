NSƯT Đỗ Kỷ kêu cứu, Bộ Văn hóa nói gì?

TPO - Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTTDL - cho Tiền Phong biết đã nhận được đơn thư của NSƯT Đỗ Kỷ liên quan đến việc trượt xét tặng danh hiệu và sẽ kiểm tra lại vụ việc để sớm có văn bản phản hồi.

Hôm 23/11, xoay quanh vụ việc trượt xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), NSƯT Đỗ Kỷ gửi đơn xin “cứu xét” lên Chủ tịch nước, Thủ tướng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL).

Ngày 25/11, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTTDL - cho Tiền Phong biết đã nhận được đơn thư và kiểm tra lại vụ việc để sớm có văn bản phản hồi.

Trước đó, NSƯT Đỗ Kỷ nhận được thông báo số 604/TB-NTBD ngày 21/11 về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. Hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn do có đơn thư khiếu nại khiến NSƯT Đỗ Kỷ choáng và buồn.

"Cán bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ VHTTDL liên lạc với tôi qua điện thoại nói tôi thông cảm, gỡ hình ảnh tờ thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn trên Facebook xuống vì hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu của tôi do cán bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ để lẫn vào tập hồ sơ của những người có ý kiến của bên phía Công an. Đó cũng là lý do mà hồ sơ xin xét tặng danh hiệu của tôi bị dừng lại”, NSƯT Đỗ Kỷ nêu trong đơn.

Ông mong mỏi sự việc được làm rõ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải đáp những thắc mắc, trả lại uy tín và danh dự cho cá nhân, gia đình và giới nghệ sĩ nói chung.

Không chỉ NSƯT Đỗ Kỷ mà không ít nghệ sĩ tích cực cống hiến, được nhiều khán giả ghi nhận như NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Lê Thiện, Thanh Loan, Quế Trân... cũng không có mặt trong danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND. Đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 lần đầu tiên áp dụng theo Nghị định số 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.