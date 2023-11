NSND Lan Hương: 'NSƯT Đỗ Kỷ sẽ có đơn kiến nghị làm rõ sự nhầm lẫn về hồ sơ'

TPO - Sáng 22/11, NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ buồn và choáng vì hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của ông bị gác lại. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ để lại bình luận an ủi, động viên hai nghệ sĩ NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ vững tin và mạnh mẽ.

Bạn đời, đồng nghiệp bảo vệ NSƯT Đỗ Kỷ

Sáng 22/11, NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ về việc hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của ông bị gác lại. Lý do được nêu trong văn bản thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn: "Hồ sơ Ban thi đua - Khen thưởng T.Ư trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do cá nhân có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10".

Thông tin này khiến vợ chồng NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương buồn và choáng váng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ để lại bình luận an ủi, động viên hai nghệ sĩ vững tin và mạnh mẽ.

"Suy cho cùng điều sợ nhất chính là không hiểu vì sao mình bị cho là sai mà mình không biết. Chú Kỷ đừng buồn ạ, cháu tin là sớm muộn gì chú vẫn sẽ được trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, bởi chú đã trong lòng nhân dân lâu rồi", MC, Á hậu Thụy Vân bình luận. NSND Minh Hằng nhắn nhủ: "Mong anh cứ mãi nụ cười vô tư".

Đáp lại tình cảm của đồng nghiệp và người hâm mộ, NSND Lan Hương khẳng định hai nghệ sĩ chỉ có tài sản để lại cho con là sự chính trực. "Cả đời anh chưa bao giờ phải viết một bản kiểm điểm, năm nào cũng hoàn thành nhiệm vụ và thậm chí còn hoàn thành xuất sắc. Anh sốc thật sự và huyết áp tăng vọt lên...", NSND Lan Hương bảo vệ ông xã.

Chia sẻ với Tiền Phong, NSND Lan Hương cho biết sau khi nghệ sĩ loan tin về thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn, gia đình chị nhận được thông tin rằng hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ bị để lẫn với các hồ sơ có đơn khiếu nại gửi lên Bộ Công an. Chị cho biết NSƯT Đỗ Kỷ sẽ sớm gửi đơn kiến nghị tới các cấp, để làm rõ sự việc và trả lại sự thật.

Hôn nhân hơn 3 thập kỷ bền chặt

NSƯT Đỗ Kỷ xuất thân là diễn viên Khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam, từng giữ chức Phó giám đốc Nhà hát những năm 2001-2008. Ông có gia tài nghệ thuật đáng kể, từng dàn dựng một số vở kịch tiêu biểu của Nhà hát như Hoa cúc xanh trên đầm lầy (1999), Đi tìm điều không mất (2003), Chuyện vặt người lính (2005), Linh hồn đông lạnh (2008)...

Sau khi rời Nhà hát Kịch Việt Nam, ông giữ chức Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) từ đó đến khi nghỉ chế độ.

NSƯT Đỗ Kỷ cũng được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ nhờ cuộc hôn nhân êm ấm với người bạn đời - NSND Lan Hương "Bông". Đám cưới của hai nghệ sĩ tổ chức năm 1987. Hai vợ chồng học cùng khối trong trường THPT Kim Liên, Hà Nội, tuy nhiên bắt đầu làm quen và nảy sinh tình cảm cho đến khi cùng đỗ vào lớp đào tạo diễn viên khóa 1 thuộc Nhà hát kịch Việt Nam.

Nói về cuộc sống hôn nhân bền chặt với NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ tiết lộ trên truyền hình cả hai “cứ nhìn nhau rồi sống". Ông đánh giá NSND Lan Hương là người lo xa.

“Quan điểm của chúng tôi là phải sống thật, có sao sống thế. Nếu mình sống tốt với người khác mà họ không sống tốt với mình thì thôi kệ. Vợ tôi lo xa hơn, chẳng hạn như bây giờ con lớn, lấy vợ rồi nhưng vẫn cứ lo là nó còn dại", ông bộc bạch.

Với đời sống hôn nhân, NSƯT Đỗ Kỷ chưa bao giờ nghĩ mình là chỗ dựa vững chắc trong gia đình. Thay vào đó, tất cả mọi việc ông đều “nghĩ sao làm vậy".

NSND Lan Hương từng chia sẻ trong chương trình Người phụ nữ hạnh phúc về may mắn của mình khi gặp nửa kia hiền lành, biết hỗ trợ, giúp đỡ vợ, luôn hiểu và thông cảm cho công việc của vợ.

"Mỗi khi tôi đi xa mà anh Kỷ ở nhà là tôi rất yên tâm vì anh Kỷ làm được tất cả việc. Thậm chí, ngoài việc chăm con, anh Kỷ còn chăm sóc cả bố mẹ già bởi tôi ở trong gia đình bốn thế hệ", NSND Lan Hương bày tỏ.

NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ từng vướng tin đồn rạn nứt hôn nhân, song đều lên tiếng khẳng định vẫn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn, yên bình bên gia đình và các con.