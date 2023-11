NSƯT Đỗ Kỷ buồn và choáng khi nhận thông báo trượt Nghệ sĩ Nhân dân

TPO - NSƯT Đỗ Kỷ được thông báo không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10. Ông khẳng định uy tín, danh dự bị ảnh hưởng sau khi có đơn thư ý kiến gửi tới Bộ Công an, khiến hồ sơ xét tặng danh hiệu bị tạm thời để lại.

Sáng 22/11, NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ "buồn và choáng" vì hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của ông bị gác lại. Lý do được nêu trong văn bản thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn: "Hồ sơ Ban thi đua - Khen thưởng T.Ư trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do cá nhân có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10".

NSƯT Đỗ Kỷ nói rằng sống ở trên đời may mắn có được việc làm ưa thích và gắng làm thật tốt là toại nguyện, không ham danh nọ, tước kia nhưng vẫn có người ganh ghét, tỵ hiềm.

"Một văn bản làm mình choáng. Bởi lẽ lần đầu tiên mình được có người quan tâm đến bằng đơn thư vào đúng thời gian nhạy cảm, vì hơn 40 năm trong nghề mình có ở vị trí nào có quyền quyết định mà họ lại để ý đâu cơ chứ. Ấy vậy mà bây giờ có người gửi đơn thư kêu mình để bên Công an có ý kiến", NSƯT Đỗ Kỷ bày tỏ. Ông khẳng định uy tín, danh dự bị ảnh hưởng sau sự việc.

Trên trang cá nhân, NSND Lan Hương "Bông" - bà xã của NSƯT Đỗ Kỷ - động viên: "Đừng buồn anh ơi. Chúng mình có nhau là được rồi. Chúng mình cứ là nghệ sĩ của nhân dân là tốt rồi. Cứ sống và làm việc như đã từng anh ạ. Tự tìm lấy bình an trong cuộc sống thôi".

NSƯT Đỗ Kỷ xuất thân là diễn viên Khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam, từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát những năm 2001-2008. Ông từng dàn dựng một số vở kịch tiêu biểu của Nhà hát như: Hoa cúc xanh trên đầm lầy (1999), Đi tìm điều không mất (2003), Chuyện vặt người lính (2005), Linh hồn đông lạnh (2008)...

Sau khi rời Nhà hát Kịch Việt Nam, ông giữ chức Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) từ đó đến khi nghỉ chế độ. Đầu tháng 11 năm 2021, NSƯT Đỗ Kỷ quay trở lại vai trò đạo diễn trong vở kịch Thiên mệnh - khai thác đề tài lịch sử với nhân vật chính là Thái sư Trần Thủ Độ. Vở Thiên mệnh cũng được Nhà hát Kịch Việt Nam lựa chọn tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 diễn ra tại Hải Phòng và giành giải Vàng. NSƯT nghỉ hưu từ giữa năm 2022.

Theo quyết định số 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 22/6/2023, có 77 cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước nghệ sĩ nhân dân vì đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Trước đó, tháng 7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú trên cổng thông tin của Bộ VHTTDL để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp theo quy định.