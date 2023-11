Diễn viên Thu Quỳnh yêu cầu gỡ bài bịa đặt về đời tư

TPO - Việc Thu Quỳnh mang bầu lần thứ hai khiến người hâm mộ và nhiều đồng nghiệp bất ngờ. Thế nhưng tối 17/11, Thu Quỳnh bức xúc lên tiếng khi xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về cô và bạn trai mới trên mạng xã hội.

Diễn viên Thu Quỳnh vừa chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang thai lần hai sau 8 năm làm mẹ đơn thân. Trước đó cô cho biết cậu bé Be - con trai của Thu Quỳnh và chồng cũ - rất mong mẹ có thêm em bé. "Khi anh Be kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào", Thu Quỳnh viết.

Sau ly hôn nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm. Việc Thu Quỳnh mang bầu lần hai khiến người hâm mộ và nhiều đồng nghiệp bất ngờ, nhiều người gửi lời chúc. Tối 17/11, Thu Quỳnh bức xúc lên tiếng khi xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về cô và bạn trai mới trên mạng xã hội.

Một số người tung tin đồn rằng bạn trai mới của "My sói" là đại gia, công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Người này có con riêng trước khi đến với Thu Quỳnh.

Trước nhiều thông tin nhiễu loạn, Thu Quỳnh khẳng định nhiều trang tin không chính thống đưa tin sai sự thật về câu chuyện của cô. Việc này không chỉ gây ảnh hưởng tới cô, các thành viên trong gia đình mà còn ảnh hưởng tới "người vô tình bị lôi vào cuộc".

"Việc tôi có em bé là niềm vui của tôi và cả gia đình. Đó là lý do tôi muốn chia sẻ hạnh phúc của mình trên trang cá nhân, đến với những người yêu thương tôi. Nhưng việc chia sẻ này không đồng nghĩa với việc tôi phải công khai tất cả chuyện riêng của gia đình tôi để thỏa mãn trí tò mò, tính hiếu kỳ của một bộ phận những người không có thiện chí", nữ diễn viên lên tiếng.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thu Quỳnh khẳng định đang bị xâm phạm quyền riêng tư và yêu cầu những trang tin không chính thống xóa mọi thông tin bịa đặt.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong khi làm khách mời diễn đàn về an toàn không gian mạng, Thu Quỳnh nhắc lại việc trước đó từng là nạn nhân của tin giả, bạo lực mạng. Trước những vụ việc như bị vu khống, bịa đặt thông tin trên không gian mạng, nữ diễn viên giữ bình tĩnh, nhờ cơ quan chức năng giải quyết.

Thu Quỳnh sinh năm 1988, nổi tiếng qua những phim giờ vàng như Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt, Hương vị tình thân... Không chỉ là một trong những diễn viên trẻ nổi bật của Nhà hát Tuổi trẻ, Thu Quỳnh vừa hoàn thành khóa học đạo diễn sân khấu.