Gửi đơn kêu cứu, NSƯT Đỗ Kỷ tiếp tục được thông báo trượt NSND

TPO - Theo thông báo mới nhất của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc xét tặng danh hiệu NSND của NSƯT Đỗ Kỷ, nam nghệ sĩ tiếp tục nhận thông báo "trượt" danh hiệu NSND trong lần xét tặng thứ 10.

NSƯT Đỗ Kỷ vừa chia sẻ thông báo mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Thông báo này nêu rõ: "Tiếp nhận Công văn số 5100/BVHTTDL-TCCB ngày 22/11 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu NSND thông báo đối với hồ sơ của NSƯT, đạo diễn Phạm Đỗ Kỷ như sau: Hồ sơ này Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do cá nhân có đơn thư, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10".

Đây là thông báo thứ hai của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc NSƯT Đỗ Kỷ "trượt" danh hiệu NSND. Chia sẻ với Tiền Phong về thông báo mới nhất này, NSƯT Đỗ Kỷ cho biết văn bản này chỉ mang tính đính chính thông tin cho văn bản trước, trong khi có những thắc mắc ông muốn được giải đáp lại chưa có phản hồi.

Trước đó vì những vướng mắc liên quan đến việc xét tặng danh hiệu NSND của mình, ngày 23/11 NSƯT Đỗ Kỷ đã gửi đơn xin “cứu xét” lên Chủ tịch nước, Thủ tướng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL).

“Ngay trong sáng 22/11 (lúc 10h24 phút), cán bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ VHTTDL liên lạc với tôi qua điện thoại nói tôi thông cảm, gỡ hình ảnh tờ thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn trên Facebook xuống vì hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của tôi do cán bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ để lẫn vào tập hồ sơ của những người có ý kiến của bên phía công an. Đó cũng là lý do mà hồ sơ xin xét tặng danh hiệu của tôi bị dừng lại”, NSƯT Đỗ Kỷ nêu trong đơn.

Ông mong muốn được giải đáp rõ ràng, cụ thể ai là người đứng đơn thư tố cáo với nội dung tố cáo rõ ràng. NSƯT Đỗ Kỷ mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải đáp những thắc mắc, trả lại uy tín và danh dự cho cá nhân, gia đình và giới nghệ sĩ nói chung.

Trước đó NSƯT Đỗ Kỷ nhận được thông báo số 604/TB-NTBD ngày 21/11 thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10. Theo đó, hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND của ông bị để lại do có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10.