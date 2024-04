Phố cổ Hội An bớt quá tải

TPO - Ngày đầu kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, phố cổ Hội An thưa khách. Không còn cảnh chen chúc, quá tải, nên du khách được thoải mái tận hưởng không gian phố cổ lung linh đèn lồng, thả bước dạo bộ, ngồi thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài.

Theo ghi nhận của PV, ngày 27/4, lượng du khách đến phố cổ Hội An trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ không quá đông. Thời tiết nắng nóng, ban ngày đường phố vắng vẻ. Chiều tối cho đến đêm là thời điểm du khách thường đổ về phố cổ nhất là dịp nghỉ lễ nhưng theo ghi nhận phố cổ không bị quá tải như thường lệ.

Dịp lễ 30/5-1/5, Hội An tổ chức các chương trình phục vụ du khách như giao lưu âm nhạc đường phố, chương trình âm nhạc Giai điệu thời gian, Tiếng hát cung đàn xưa, Hòa tấu nhạc cụ dân tộc... Ngoài ra, các hoạt động thường xuyên như lớp dạy dân ca Quảng Nam, hoạt động làng nghề, trình diễn nghề truyền thống, trò chơi dân gian...

Dịp này, khu văn hóa làng lụa Hội An tổ chức không gian ẩm thực Làng lụa Hội An điểm đến du lịch xanh chào mừng Ngày thống nhất đất nước và chuỗi kích cầu du lịch hè 2024.

Lãnh đạo thành phố Hội An cho hay thành phố chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, tăng cường quản lý về an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, để không xảy ra tình trạng chặt chém…