Sắp ngập nhiều nơi dọc sông Tiền, sông Hậu trong 10 ngày tới

TPO - Theo dự báo, trong 10 ngày tới, dưới tác động của mưa, lũ kết hợp với kỳ triều cường giữa tháng 9 Âm lịch, mực nước sông ngòi nhiều nơi ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ vượt báo động 3, cơ quan thủy lợi cảnh báo nguy cơ ngập nghiêm trọng khu vực trung tâm Cần Thơ, Vĩnh Long, vùng giữa sông Tiền và sông Hậu qua Đồng Tháp.

Ngày 3/11, thông tin từ Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, hiện nay mực nước sông tại các trạm quan trắc khu vực Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) đang tăng mạnh trở lại theo thủy triều. Mức nước đo được phổ biến tại các trạm đã từ mức báo động 2 đến báo động 3, một số nơi vượt báo động 3.

Mưa lũ, kết hợp triều cường làm vỡ đê bao gây ngập vườn cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vào kỳ triều cường đầu tháng 9 Âm lịch vừa qua.

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam dự báo, trong 10 ngày tới, mực nước tiếp tục tăng, dự kiến đỉnh kỳ triều cường sẽ vào ngày 6-7/11 (tức 17-18/9 Âm lịch). Vào thời điểm đỉnh triều, mực nước phổ biến trên báo động 3 từ 0,1 - 0,3m, riêng trạm Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) đỉnh mực nước dự báo vượt báo động 3 trên 0,4m.

Với dự báo lũ lên cao vào giữa tuần này, cơ quan thủy lợi khuyến cáo, các địa phương đề phòng, chủ động các phương án ứng phó nguy cơ cao ngập úng sẽ xảy ra trong 10 ngày tới do tác động của mưa, lũ, triều cường. Trong đó, nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất được nhận định sẽ xảy ra trên các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, khu vực giữa sông Tiền và sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Với khu vực ven biển, hiện mực nước trên các trạm vùng ven biển Đông đang ở mức thấp (phổ biến dưới báo động 1), nhưng có xu thế tăng trở lại theo triều. Riêng trạm ven biển Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) trên báo động 1 và trạm Cà Mau trên báo động 3.

Mực nước các trạm ven biển Tây đang ở mức thấp và cũng có xu thế giảm nhẹ, riêng trạm Sông Đốc (Cà Mau) trên báo động 2.

Dự báo mực nước ven biển Đông và biển Tây tiếp tục lên trong những ngày tới theo thủy triều. Trong đó, vùng ven biển Đông sẽ đạt đỉnh vào ngày 7 - 8/11, với đỉnh lũ phổ biến trên báo động 3 từ 0,05 - 0,3m. Lũ vùng ven biển Tây dự kiến đạt đỉnh ngày 8 - 9/11, phổ biến mực nước trên báo động 3 từ 0,05 - 0,35m.

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam cảnh báo, vùng ven biển ĐBSCL, đặc biệt các khu vực dân cư, vùng nuôi tôm – lúa có địa hình thấp trũng, ven sông chính như trung tâm tỉnh Cà Mau, vùng thủy lợi Bắc Cà Mau, khu vực bên trong Quản Lộ - Phụng Hiệp, ven sông Gành Hào nguy cơ cao xảy ra ngập úng. Cao điểm lũ sẽ vào ngày 4 - 9/11, các địa phương cần chủ động các phương án ứng phó.

Tại TP. Cần Thơ, ngày 3/11, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố cho biết, mực nước đo được tại một số trạm thuỷ văn trên địa bàn vào sáng cùng ngày đã vượt báo động 3. Theo đó, tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu mực nước đã 2,04m, vượt báo động 3 khoảng 0,04m; trạm Phụng Hiệp đo được mức 1,72 m, vượt báo động 3 khoảng 0,32m; trạm Vị Thanh (kênh Xà No) vượt báo động 3 khoảng 0,23m.