Sắp bay hiệu chuẩn lần 2 tại Long Thành

TPO - Sau đợt bay hiệu chuẩn đầu tiên thành công, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục tổ chức bay hiệu chuẩn lần 2 tại sân bay Long Thành vào cuối tháng 10 - bước kỹ thuật then chốt để tiến hành bay kỹ thuật vào tháng 12 và sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1, cập nhật đến ngày 10/10.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các đơn vị đang tập trung chuẩn bị cho chuyến bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật tại Long Thành vào ngày 19/12/2025.

Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thành bay hiệu chuẩn hệ thống đèn tiếp cận, PAPI, ILS/DME cho đường cất hạ cánh (CHC) số 1; phát hành thông tri hàng không thông báo kế hoạch khai thác kỹ thuật và chuẩn bị Tập tin thông báo hàng không (AIP) để phục vụ công tác bay.

Dự kiến, ngày 25/10, Cục Hàng không sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn lần 2 cho các thiết bị định vị VOR/DME, radar và hệ thống giám sát ADS-B để hoàn thiện dữ liệu phục vụ vận hành.

Chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn đầu tiên hôm 26/9 tại Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: VATM.

Trước đó, vào sáng 26/9, chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn đầu tiên đã diễn ra tại Cảng HKQT Long Thành - hoạt động diễn ra liên tục trong vòng 1 tháng, nhằm đánh giá toàn diện hệ thống dẫn đường và giám sát hàng không.

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự án thành phần 1 - Các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước 1 - tại Cảng HKQT Long Thành cơ bản sẽ hoàn thành trong tháng 12/2025.

Dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay (do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - VATM làm chủ đầu tư) đang thi công các hạng mục quan trọng như Đài kiểm soát không lưu, công trình phụ trợ và hạng mục phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tiến độ hiện chậm hơn so với kế hoạch, nhất là do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều khiến công tác rải cáp thông tin, bàn giao tuyến kỹ thuật (công trình ngầm theo tuyến có kích thước lớn) bị gián đoạn.

Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và VATM phối hợp đẩy nhanh tiến độ.

Với Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu do ACV làm chủ đầu tư, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất (hàng rào 5.000 ha đạt 99,8%).

Các gói thầu trọng điểm đang được triển khai đồng loạt: Gói thầu 4.6 (đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu bay khu vực hàng hóa) dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 12/2025, đáp ứng điều kiện bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật. Gói thầu 4.7 (sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách) sẽ hoàn tất phần xây dựng trước 19/12.

Nhà ga sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.

Tuy nhiên, gói thầu 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) đang gặp nguy cơ chậm tiến độ do khối lượng thi công cầu cạn và tuynen kỹ thuật lớn, yêu cầu thời gian dài để hoàn thiện kết cấu bê tông.

Gói thầu 4.9 (hệ thống cung cấp nhiên liệu) cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước 19/12; gói thầu 4.11 (xử lý nước thải) và 4.12 (đường CHC số 2) dự kiến hoàn thành trong năm 2026, đồng bộ với nhà ga hành khách.

Đặc biệt, gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách, dù khối lượng công việc rất lớn, vẫn được chỉ đạo phải hoàn thành phần xây dựng cơ bản trong tháng 12/2025, sớm hơn gần một năm so với kế hoạch ban đầu. Bộ Xây dựng đề nghị ACV huy động tối đa nhân lực, thiết bị, mở thêm các mũi thi công để bảo đảm tiến độ.

Theo Bộ Xây dựng, với nỗ lực đồng bộ của các chủ đầu tư và cơ quan liên quan, Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 đang tiến gần tới các cột mốc quan trọng. Dự án kỳ vọng hoàn thành phần xây dựng cơ bản trong tháng 12/2025, thực hiện bay kỹ thuật vào cuối năm và sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026.