Sao K-pop tại Grammy 2026: Rosé mở màn với "APT.", KATSEYE mang bản sắc riêng

Thu Trang
HHTO - Hai đại diện K-Pop với 2 màu sắc đối lập đã có màn chào sân ấn tượng tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68. Nếu Rosé (BLACKPINK) mở màn siêu cháy bằng màn trình diễn "APT." cùng Bruno Mars, thì KATSEYE lại mang đến sự quyến rũ và quậy phá rất riêng với "Gnarly".

Sáng 2/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 68 chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Rosé (BLACKPINK) đã trở thành tâm điểm truyền thông khi được "chọn mặt gửi vàng" mở màn Grammy cùng Bruno Mars với siêu hit APT. Màn xuất hiện này cũng giúp Rosé ghi dấu mốc đặc biệt khi trở thành nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên biểu diễn tại lễ trao giải âm nhạc danh giá bậc nhất thế giới.

625538549-1322328819921458-4810409454450132513-n.jpg
Bruno Mars và Rosé tại sân khấu Grammy.

Cả hai lựa chọn trang phục tối giản để spotlight dồn trọn vào giọng hát và phong cách trình diễn. Rosé và Bruno Mars hát live cùng ban nhạc, khoe trọn bản lĩnh sân khấu và sự kết hợp ăn ý. Bản phối mới mang màu sắc rock với giai điệu mạnh mẽ, dồn dập khiến không khí Grammy nóng lên rõ rệt, biến lễ trao giải này như một mini concert đúng nghĩa của bộ đôi.

624552303-1322328776588129-2515087271773696014-n.jpg
Cặp anh em "tẻn tẻn" còn ghi điểm bởi loạt tương tác đáng yêu: Giữa phần trình diễn, Bruno Mars hét lớn "Thưa quý vị và các bạn, Rosie ngầu bá cháy!", trong khi Rosé dành một cái thơm má cho "ông anh".
623763112-1322330233254650-8890144509697516102-n.jpg
624827884-1322330243254649-3503815125934348263-n.jpg
Cả hai đã cùng nhau mang đến một sân khấu tràn 200% năng lượng, vừa đã tai vừa đã mắt khiến khán giả xem mà không thể rời mắt.

Bên cạnh Rosé, một đại diện khác của K-Pop là nhóm nữ KATSEYE cũng thu hút nhiều sự chú ý tại Grammy năm nay. Nhóm góp mặt với 2 đề cử quan trọng gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc nhấtMàn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất. Không đi theo khuôn mẫu truyền thống, KATSEYE là đội hình đa quốc tịch, theo đuổi hướng tiếp cận toàn cầu khi kết hợp tinh thần K-Pop với gu quốc tế.

hahp-q5bmaasotg.jpg
Thành tích của KATSEYE được xem là hiếm có khi ngay cả những tên tuổi lớn như BLACKPINK hay BTS cũng chưa từng đạt được số đề cử tương tự ngay từ giai đoạn mới hoạt động.

KATSEYE đã mang Gnarly - bản nhạc được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét trong hành trình sự nghiệp của nhóm. Mở màn phần trình diễn là khoảnh khắc các cô gái xuất hiện từ hậu trường, tiến thẳng ra sân khấu chính trong tiếng reo hò của khán giả.

hahe4qpwuaayemr.jpg
Thần thái tự tin cùng bản lĩnh sân khấu đáng gờm của nhóm nữ mới hoạt động chưa đầy 2 năm khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Bản phối Gnarly được làm mới với đoạn beat của Run the World (Girls) - Beyoncé chen vào phần breakdance khiến cả khán đài lập tức "bật mood" nhún nhảy theo. Trên sân khấu, các cô gái gây ấn tượng với trang phục tông xanh lá và vàng nổi bật, kết hợp boots đen ngoại cỡ, mang đến tổng thể đậm chất cá tính và đúng tinh thần "girl power".

hahdia6xoaamsvq.jpg
hahdia1xgaaedce.jpg
Vũ đạo đồng đều, chắc nhịp cùng phần hát live ổn định đã giúp nhóm nhận về không ít lời khen từ khán giả và giới chuyên môn.
hahhf95xkaawypd.jpg
Sự xuất hiện của Rosé và KATSEYE tại Grammy 2026 không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn cho thấy K-Pop đang ngày càng khẳng định và mở rộng vị thế trên sân khấu âm nhạc lớn nhất thế giới.
unnamed-1.jpg
Thu Trang
#K-pop #Grammy 2026 #Rosé #KATSEYE #Blackpink #Gnarly #APT. #Rosé BLACKPINK #Bruno Mars

