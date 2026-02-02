Sao K-pop tại Grammy 2026: Rosé mở màn với "APT.", KATSEYE mang bản sắc riêng

Sáng 2/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 68 chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Rosé (BLACKPINK) đã trở thành tâm điểm truyền thông khi được "chọn mặt gửi vàng" mở màn Grammy cùng Bruno Mars với siêu hit APT. Màn xuất hiện này cũng giúp Rosé ghi dấu mốc đặc biệt khi trở thành nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên biểu diễn tại lễ trao giải âm nhạc danh giá bậc nhất thế giới.
Cả hai lựa chọn trang phục tối giản để spotlight dồn trọn vào giọng hát và phong cách trình diễn. Rosé và Bruno Mars hát live cùng ban nhạc, khoe trọn bản lĩnh sân khấu và sự kết hợp ăn ý. Bản phối mới mang màu sắc rock với giai điệu mạnh mẽ, dồn dập khiến không khí Grammy nóng lên rõ rệt, biến lễ trao giải này như một mini concert đúng nghĩa của bộ đôi.
Bên cạnh Rosé, một đại diện khác của K-Pop là nhóm nữ KATSEYE cũng thu hút nhiều sự chú ý tại Grammy năm nay. Nhóm góp mặt với 2 đề cử quan trọng gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất. Không đi theo khuôn mẫu truyền thống, KATSEYE là đội hình đa quốc tịch, theo đuổi hướng tiếp cận toàn cầu khi kết hợp tinh thần K-Pop với gu quốc tế.
KATSEYE đã mang Gnarly - bản nhạc được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét trong hành trình sự nghiệp của nhóm. Mở màn phần trình diễn là khoảnh khắc các cô gái xuất hiện từ hậu trường, tiến thẳng ra sân khấu chính trong tiếng reo hò của khán giả.
Bản phối Gnarly được làm mới với đoạn beat của Run the World (Girls) - Beyoncé chen vào phần breakdance khiến cả khán đài lập tức "bật mood" nhún nhảy theo. Trên sân khấu, các cô gái gây ấn tượng với trang phục tông xanh lá và vàng nổi bật, kết hợp boots đen ngoại cỡ, mang đến tổng thể đậm chất cá tính và đúng tinh thần "girl power".