Sáng nay, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi 'nóng' về nhà ở xã hội

TPO - 8h30 sáng nay (12/3), Bộ xây dựng và Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo với chủ đề “Nhà ở xã hội: Bứt tốc nguồn cung, đảm bảo công bằng thụ hưởng” nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng về những giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Hội thảo “Nhà ở xã hội: Bứt tốc nguồn cung, đảm bảo công bằng thụ hưởng” diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội của người thu nhập thấp, công nhân và lao động đô thị ngày càng lớn, trong khi nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Dù Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, song quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quỹ đất, nguồn vốn cũng như cơ chế phối hợp giữa các bên.

Hội thảo về nhà ở xã hội diễn ra sáng mai.

Hội thảo gồm hai phiên thảo luận chính. Phiên thứ nhất với chủ đề “Hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội: Những nút thắt cần tháo gỡ” sẽ tập trung vào bức tranh tổng thể của thị trường nhà ở xã hội, tiến độ triển khai đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, cũng như các cơ chế tín dụng hỗ trợ và những vướng mắc trong quá trình triển khai tại các địa phương.

Phiên thảo luận thứ hai mang chủ đề “Góc nhìn thực tiễn và kiến nghị của doanh nghiệp”, nơi các doanh nghiệp đang trực tiếp phát triển dự án nhà ở xã hội chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai, từ thủ tục pháp lý, quỹ đất, tiếp cận vốn cho đến việc tổ chức xét duyệt hồ sơ người mua một cách minh bạch và công bằng.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng); ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước); GS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; đại diện Sở Xây dựng Hà Nội; ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM.

Về phía doanh nghiệp có sự tham gia của ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC; Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1- Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thúy Hà - Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera; ông Lê Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BIC Việt Nam; ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc BQL Dự án Kim Chung; ông Vũ Hoàng Việt - Đại diện Tập đoàn Hoa Sen...

Về phía ngân hàng có đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB); đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank); đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).