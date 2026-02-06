Sáng nay, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm ‘Để Kinh tế Nhà nước dẫn dắt, mở đường trong kỷ nguyên mới’

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - 8h30 sáng nay (6/2), Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm “Để Kinh tế Nhà nước dẫn dắt, mở đường trong kỷ nguyên mới”, tại trụ sở 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Tọa đàm có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Tọa đàm được tổ chức sau khi Nghị quyết 79 về Phát triển Kinh tế Nhà nước của Bộ Chính trị vừa ban hành.

Nghị quyết khẳng định Kinh tế Nhà nước là động lực chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; đặc biệt Kinh tế Nhà nước được xác định là lực lượng kiến tạo, dẫn dắt phát triển, mở đường cho các động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

backdrop-kinh-te-nha-nuoc-3x6m-3x6m.jpg
Tọa đàm diễn ra lúc 8h30 tại trụ sở báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, TP. Hà Nội.

Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ trao đổi xoay quanh những vấn đề như: Kinh tế Nhà nước dẫn dắt nền kinh tế trong những lĩnh vực nào để tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét, qua đó hình thành mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Cơ chế nào để nguồn lực công từ vốn Nhà nước, tài sản công, đất đai, hạ tầng chiến lược được khơi thông hiệu quả, đóng vai trò “vốn mồi” kéo nguồn lực xã hội cùng tham gia các dự án dài hạn? Làm thế nào để trao quyền mạnh hơn cho doanh nghiệp Nhà nước, nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật thị trường, tránh lặp lại những rủi ro lớn như từng xảy ra?

Toạ đàm kỳ vọng sẽ gợi mở những hướng tiếp cận cụ thể, khả thi, góp phần đưa tinh thần của Nghị quyết 79 từ định hướng chiến lược thành hành động cụ thể.

Tọa đàm sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử Tiền Phong, từ 8h30 sáng 6/2.

Bạn đọc quan tâm, có câu hỏi về nội dung của tọa đàm xin mời gửi về e-mail: duonghung.tienphong@gmail.com.

Toạ đàm có sự tham dự của các đại biểu:

Ông Doãn Thanh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính

Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Bộ Công Thương

Lãnh đạo Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Xây dựng

Bà Đoàn Thị Kim Dung - Phó Viện trưởng Viện chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính

GS TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Ông Lê Quang Vũ - Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên HĐTV Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

Lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)

Bà Dương Thị Thanh Hà - Phó Trưởng ban Kiểm tra kiểm toán, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)

Đại diện các ngân hàng Agribank, VietinBank, Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam...

