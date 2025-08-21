Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Sẵn sàng cho Lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

TPO - 20 giờ tối nay, 21/8, sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người dân đã có mặt giữ chỗ trên các tuyến phố trung tâm, cùng hát vang giai điệu "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

video Người dân mở hội trên đường phố Hà Nội, chờ gặp các chiến sĩ

Thúy Hằng

photo Các khối tập luyện trên Quảng trường Ba Đình trước giờ tổng hợp luyện
z6930599690809-0143717cc860dcaa7fdc615997265ff4.jpg
z6930599762347-4939bd8db8691da715a5395892b1153f.jpg
z6930599485858-ab64c72e166e03afbd724f4bfc349390.jpg
z6930599637380-91b01c4b620d41a8d6907d2b1b3d1364.jpg
z6930599648991-293ba18bed668bd7399bb8b8c12fd594.jpg
z6930599714052-0cf83032554308417bebf670bdf62999.jpg

Duy Phạm

report Đoàn xe của Bộ đội Công binh cơ động di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng hướng về khu vực trung tâm

Nguyễn Minh

TPO
