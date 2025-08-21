Sẵn sàng cho Lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

TPO - 20 giờ tối nay, 21/8, sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người dân đã có mặt giữ chỗ trên các tuyến phố trung tâm, cùng hát vang giai điệu "Như có Bác trong ngày đại thắng".
Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.
Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.
video Người dân mở hội trên đường phố Hà Nội, chờ gặp các chiến sĩ
photo Các khối tập luyện trên Quảng trường Ba Đình trước giờ tổng hợp luyện
report Đoàn xe của Bộ đội Công binh cơ động di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng hướng về khu vực trung tâm