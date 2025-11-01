Litva: Sân bay liên tục phải đóng cửa vì một nguyên nhân

TPO - Sân bay quốc tế Vilnius - cửa ngõ hàng không lớn nhất của Litva - phải ngừng hoạt động ngày 30/10 do xuất hiện các khinh khí cầu bay gần khu vực cất - hạ cánh. Đây là lần thứ 6 sân bay Vilnius đóng cửa trong tháng này vì cùng một nguyên nhân.

Theo thông báo của sân bay ngày 30/10, việc hạn chế không phận được đưa ra do một hoặc nhiều quả bóng bay đang di chuyển về phía Vilnius. Tất cả các chuyến bay đến và đi từ thủ đô bị đình chỉ cho đến 21h10 (theo giờ địa phương).

Giới chức Litva cho biết, những quả bóng này không phải do các tổ chức khí tượng thả, mà là phương tiện vận chuyển thuốc lá lậu được các nhóm buôn lậu sử dụng.

Chính phủ Litva cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “làm ngơ” trước hoạt động phi pháp này.

Trước đó, Litva đã đóng phần lớn các cửa khẩu biên giới với Belarus cho đến cuối tháng 11, đồng thời tuyên bố sẽ bắn hạ các khinh khí cầu xâm phạm không phận để bảo đảm an ninh.

Đáp lại, Tổng thống Belarus Lukashenko gọi việc đóng biên giới là “một trò bịp điên rồ” và cáo buộc phương Tây đang phát động “cuộc chiến hỗn hợp” chống lại Belarus và Nga, kéo châu Âu trở lại thời kỳ chia rẽ bằng dây thép gai.

Sự việc đang khiến căng thẳng giữa hai nước vùng Baltic và Minsk tiếp tục leo thang, trong bối cảnh khu vực này vốn đã nhạy cảm với các vấn đề an ninh biên giới và ảnh hưởng từ Nga.