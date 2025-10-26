Nhiều sân bay Bắc Mỹ bị gián đoạn nghiêm trọng

TPO - Hoạt động hàng không tại nhiều sân bay ở Canada và Mỹ đang rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng do thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu. Hàng nghìn chuyến bay bị chậm, một số tháp kiểm soát buộc phải đóng cửa tạm thời, khiến hành khách khắp Bắc Mỹ đối mặt với hành trình đầy bất an.

"Khát" nhân viên kiểm soát không lưu

Theo hãng tin Reuters, Canada hiện đối mặt với tình trạng thiếu hụt đáng kể nhân viên kiểm soát không lưu, khiến hoạt động tại các sân bay như Kelowna và Winnipeg bị gián đoạn. Một số tháp kiểm soát không lưu tại đây phải tạm thời đóng cửa khi nhân viên trực duy nhất nghỉ giải lao, khiến không còn ai điều phối luồng không lưu.

NAV CANADA - cơ quan phụ trách điều hành không lưu Canada - cho biết, các đợt đóng cửa được sắp xếp vào thời điểm lưu lượng thấp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự bất định trong lưu lượng chuyến bay khiến việc này vẫn gây xáo trộn đáng kể cho các hãng hàng không và hành khách.

Sân bay Quốc tế YLW Kelowna ở Kelowna, Canada. Ảnh: Reuters.

“Các chuyến bay buộc phải chờ hoặc đổi hướng trong khi chờ dịch vụ kiểm soát không lưu được khôi phục. Điều đó khiến hành trình kéo dài, tiêu tốn thêm nhiên liệu và thời gian, gây căng thẳng cho hành khách”, một phi công Air Canada chia sẻ trong bản ghi nhớ nội bộ.

Hệ lụy của tình trạng này không chỉ là sự chậm trễ mà còn là chi phí vận hành tăng cao, có thể đẩy giá vé bay tăng trong thời gian tới.

Các hãng hàng không như Air Canada đang phải điều chỉnh kế hoạch bay, thậm chí khuyến cáo phi công tránh hạ cánh tại Kelowna và Winnipeg nếu tháp kiểm soát không lưu đóng cửa. Các chuyên gia cảnh báo việc nhân viên phải làm việc trong điều kiện áp lực cao, thiếu thời gian nghỉ ngơi có thể gây ra rủi ro an toàn hàng không.

Đáng nói, tình trạng thiếu nhân sự kiểm soát không lưu cũng đang khiến hệ thống hàng không Mỹ chao đảo. Theo CNN, chỉ riêng ngày 7/10, hơn 3.000 chuyến bay bị hoãn do thiếu nhân lực tại các trung tâm kiểm soát không lưu, đặc biệt là ở Nashville, Dallas Fort Worth, Chicago O’Hare và Newark Liberty.

Một tháp kiểm soát không lưu tối tăm và không có nhân viên tại sân bay Hollywood Burbank, Mỹ vào ngày 6/10/2025. Ảnh: Getty.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết đang buộc phải giảm số chuyến hạ cánh mỗi giờ tại sân bay quốc tế Chicago O'Hare, với thời gian chậm trung bình khoảng 41 phút.

Tại sân bay Newark Liberty, các chuyến bay đến cũng bị chậm khoảng 30 phút, trong khi sân bay Ronald Reagan Washington và nhiều trung tâm khác như Atlanta, Nashville phải điều phối tạm thời qua trung tâm Memphis để duy trì hoạt động.

Theo ông Sean Duffy - Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ, nguyên nhân chính là đợt đóng cửa chính phủ kéo dài, khiến hàng chục nghìn nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh sân bay phải làm việc không lương. “Chúng tôi buộc phải làm chậm luồng giao thông hàng không để đảm bảo an toàn”, ông Duffy nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 7/10.

Nguy cơ lan rộng toàn cầu

Hiệp hội Kiểm soát viên Không lưu quốc gia Mỹ (NATCA) cảnh báo tình trạng thiếu nhân sự có thể trầm trọng hơn nếu đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ không sớm chấm dứt. Vì trên thực tế, tính đến ngày 26/10, đợt đóng cửa chính phủ nước này đã bước sang ngày thứ 25.

Thậm chí, Tổng thống Trump cho biết ông không chắc liệu tình trạng đóng cửa có được giải quyết trước khi ông kết thúc chuyến công du châu Á - gồm Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc - vào ngày 30/10 hay không.

Trong khi đó, công ty phân tích dữ liệu hàng không Cirium dự báo, nếu khủng hoảng kéo dài sang tháng 11, hàng triệu hành khách có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt trong dịp Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) - mùa cao điểm du lịch của Mỹ.

Giới quan sát nhận định, để ngăn chặn khủng hoảng lan rộng, các cơ quan hàng không cần nhanh chóng tăng cường tuyển dụng, cải thiện điều kiện làm việc và giảm áp lực cho nhân viên kiểm soát không lưu. Đồng thời, việc minh bạch thông tin cho hành khách trong thời gian gián đoạn là yếu tố quan trọng để duy trì niềm tin.

Tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu đang trở thành “điểm nghẽn” mới của ngành hàng không toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia khuyến nghị Canada và Mỹ cần phối hợp nhằm xây dựng hệ thống điều hành không lưu linh hoạt và bền vững hơn, tránh phụ thuộc vào số lượng nhân sự mỏng như hiện nay.

TTW nhấn mạnh, tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu đang trở thành “điểm nghẽn” mới của ngành hàng không toàn cầu, không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm lung lay niềm tin của hành khách vào khả năng vận hành an toàn, hiệu quả của hệ thống.

Chừng nào vấn đề nhân sự chưa được giải quyết triệt để, những chuyến bay bị chậm, hành khách chờ đợi dài giờ và chi phí leo thang có lẽ vẫn sẽ là “bình thường mới” của ngành hàng không Bắc Mỹ...