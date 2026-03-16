Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Sai phạm của nhân viên khiến Ngân hàng OCB bị chiếm đoạt 38 tỷ đồng

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bà Tô Huyền Ngọc bị cáo buộc không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế của ngân hàng về việc cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay. Việc này dẫn đến Ngân hàng OCB Hà Nội bị chủ doanh nghiệp chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Hà (SN 1957, ở Hà Nội) cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tuy nhiên, phiên phải tạm hoãn do vắng mặt hai bị cáo, một số người tham gia tố tụng khác.

Viện Kiểm sát xác định, năm 2006, bị cáo Hà thành lập 4 công ty và mua lại pháp nhân của 2 công ty, rồi thuê người đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Các công ty này đăng ký hoạt động kinh doanh chỉ hình thức, mục đích chính là lập các hợp đồng kinh tế “khống” để vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt. Bà Hà là người chỉ đạo mọi hoạt động, quản lý tài chính, điều hành việc ký kết hợp đồng kinh tế “khống” giữa các công ty với nhau.

screen-shot-2026-03-16-at-191427.png
Ảnh minh họa.

Từ 22/2 - 26/4/2012, bà Hà sử dụng pháp nhân các công ty trên vay vốn tại Ngân hàng OCB.

Cụ thể, bà Hà chỉ đạo bị cáo Vũ Thiên Lộc (Giám đốc Công ty Thiên Hà), Mai Thị Hoàng Yến (Giám đốc Công ty Ngân Phong), Vương Văn Tỉnh (Giám đốc đốc Công ty Kao Hùng)... ký "khống" 5 hợp đồng kinh tế, xuất "khống" hóa đơn Giá trị gia tăng thể hiện việc mua thép để Công ty Thiên Hà lập phương án kinh doanh, hợp thức hồ sơ để Ngân hàng OCB giải ngân theo 9 khế ước, với số tiền hơn 38 tỷ đồng…

Sau khi Ngân hàng OCB chi nhánh Hà Nội giải ngân, bà Hà chỉ đạo các nhân viên kế toán làm thủ tục rút tiền mặt chiếm đoạt.

Trong vụ án, bị cáo Tô Huyền Ngọc (SN 1977, cán bộ Ngân hàng OCB) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo cáo buộc, ngày 29/4/2010, Công ty Thiên Hà ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng OCB Hà Nội. Khi đó, Ngọc là cán bộ kinh doanh, người phụ trách trực tiếp khoản vay của Thiên Hà đã không thực hiện đúng quy trình của ngân hàng trong việc giao, nhận, kiểm tra tài sản thế chấp; không xác minh đối với các nội dung là quy định bắt buộc, không phát hiện việc Công ty Thiên Hà lập khống hồ sơ…

Bị cáo không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế của ngân hàng về việc cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay, dẫn đến Công ty Thiên Hà đã chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng cho Ngân hàng OCB Hà Nội.

