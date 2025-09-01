'Sắc màu biển cả' trên đường phố Gia Lai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trương Định
TPO - Chiều 31/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ hội đường phố năm 2025 với chủ đề “Sắc màu biển cả”, thu hút đông đảo người dân, du khách.

tp-b6.jpg

Lễ hội đường phố là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ”, được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và chào mừng tỉnh Gia Lai hợp nhất từ tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ) từ ngày 1/7.

Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu biển cả” trở thành không gian kết nối, nơi sắc màu, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và niềm vui của cộng đồng cùng hòa quyện.

Đây không chỉ là dịp hội ngộ của du khách, nghệ sĩ, mà còn là nơi gửi gắm tình cảm và khát vọng của cộng đồng các dân tộc Gia Lai, vùng đất rộng lớn trải dài từ cao nguyên đến biển cả.

Trên các tuyến đường tại trung tâm hành chính của tỉnh, du khách đắm mình trong sắc màu carnival, âm nhạc sôi động, hòa nhịp cùng tiếng cồng chiêng vang vọng, những làn điệu bài chòi sâu lắng, các thế võ cổ truyền Bình Định mạnh mẽ đầy nội lực… tất cả tạo nên bức tranh vừa hiện đại vừa thấm đẫm hồn quê.

Những đoàn xe hoa lộng lẫy, mô hình sáng tạo gắn với cá ngừ đại dương, cà phê bazan, xen lẫn nụ cười hiền hậu của bà con lao động đã gửi đi thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào bản sắc và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Gia Lai trên hành trình mới.

Lộ trình đi qua những con đường như: An Dương Vương - Xuân Diệu - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Lê Hồng Phong - Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Tất Thành - trở lại An Dương Vương.

Tại lễ hội, du khách có thể thưởng thức hương vị đậm đà của cà phê đại ngàn, chất cay nồng của ly rượu Bàu Đá, vị tươi ngon của hải sản miền biển Gia Lai; cùng lắng nghe tiếng cồng chiêng đại ngàn, hòa quyện với những tích tuồng, các làn điệu bài chòi đậm chất dân gian...

tp-b0.jpg
tp-b1.jpg
tp-b2.jpg
Gia Lai sau sáp nhập hội tụ những giá trị đặc sắc của đại ngàn hùng vĩ và biển xanh bất tận.
tp-b15.jpg
Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc.
tp-b7.jpg
tp-b5.jpg
Người dân, du khách tập trung theo dõi.
tp-b11.jpg
tp-b12.jpg
Những năm gần đây, Gia Lai không ngừng tìm hướng đi đột phá nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Gia Lai không chỉ nổi bật với thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa bản địa đặc sắc mà còn đang từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, mang dấu ấn riêng biệt.
tp-b4.jpg
Lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả” trở thành không gian kết nối, nơi sắc màu, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và niềm vui của cộng đồng cùng hòa quyện. ﻿
tp-b14.jpg
Biểu diễn bài chòi.
tp-b10.jpg
Đoàn nghệ sĩ tuồng diễu hành trên đường phố.
tp-b13.jpg
tp-b3.jpg
tp-b9.jpg
Lễ hội đường phố không chỉ mang ý nghĩa là một chương trình nghệ thuật, mà còn là ngày hội của người dân, du khách.
tp-b8.jpg
Mỗi tuyến phố đi qua như một sân khấu mở, du khách và người dân cùng hòa mình vào không khí hội hè, để sắc màu carnival, âm nhạc sôi động và những điệu cồng chiêng vang vọng lan tỏa khắp không gian, kết nối niềm vui và khát vọng của cộng đồng.
Trương Định
