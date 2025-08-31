Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lạc lối ở 'thiên đường ăn uống' Gia Lai

Trương Định

TPO - Trong khuôn khổ lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, người dân cùng du khách có dịp được thưởng thức những món ăn đặc sản từ "đại ngàn hùng vĩ đến biển xanh bất tận".

tp-a2.jpg
Tại Công viên thiếu nhi (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), nhiều gian hàng đã tụ hội﻿ về đây những “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, gắn với các Khu trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.
tp-a7.jpg
Khu trưng bày sản phẩm OCOP﻿. Ảnh: Trương Định.
tp-a5.jpg
Chị Nguyễn Thị Đào, 37 tuổi chia sẻ rất ấn tượng ngay từ khi bước vào khuôn viên lễ hội﻿, một không khí náo nhiệt, rực rỡ sắc màu. Mỗi gian hàng đều được đầu tư rất công phu, mang đậm bản sắc﻿ của địa phương. Ảnh: Trương Định.
tp-a3.jpg
tp-a1.jpg
Món gà nướng, cơm lam đặc sản của Gia Lai. Ảnh: Trương Định.
tp-a10.jpg
tp-a9.jpg
tp-a8.jpg
Món bún tôm, rạm đặc sản của vùng đất Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.
tp-a12.jpg
Bánh bò đặc sản của Gia Lai. Ảnh: Trương Định.
tp-c0.jpg
Các đầu bếp đổ bánh xèo nhân cá ngừ đại dương tại lễ hội. Ảnh: Trương Định.
tp-a6.jpg
tp-a0.jpg
Món bánh tráng nướng. Ảnh: Trương Định
tp-a4.jpg
Ngoài các gian hàng món ăn Việt, các gian hàng món ăn mang hương vị Hàn Quốc, Nhật bản cũng thu hút đông đảo người dân, du khách ghé thưởng thức. Ảnh: Trương Định.
tp-a13.jpg
Ngoài thưởng thức các món ăn, tại lễ hội, người dân, du khách còn có dịp tham quan, thưởng thức văn hóa Tây Nguyên﻿. Ảnh: Trương Định.
tp-a14.jpg
tp-a15.jpg
Thưởng thức cà phê rang, xay, pha chế ngay tại lễ hội. Ảnh: Trương Định.

Gia Lai - mảnh đất hội tụ những giá trị đặc sắc của đại ngàn hùng vĩ và biển xanh bất tận. Giờ đây, càng trở nên giàu đẹp, trù phú hơn sau khi hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ sáp nhập, tạo nên một không gian kinh tế - văn hóa - du lịch mới đầy tiềm năng.

Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025, diễn ra từ ngày 29/8 - 1/9, với chủ đề “Khát vọng Biển xanh - Đại ngàn tỏa sáng” do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và chào mừng tỉnh Gia Lai hợp nhất từ tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ) từ ngày 1/7.

Trương Định
#Lễ hội Gia Lai #Ẩm thực Tây Nguyên #Văn hóa truyền thống #OCOP Gia Lai #Ẩm thực biển xanh #Nghệ thuật cồng chiêng #Lễ hội 2025

