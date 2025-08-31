Lạc lối ở 'thiên đường ăn uống' Gia Lai

TPO - Trong khuôn khổ lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, người dân cùng du khách có dịp được thưởng thức những món ăn đặc sản từ "đại ngàn hùng vĩ đến biển xanh bất tận".
Món gà nướng, cơm lam đặc sản của Gia Lai. Ảnh: Trương Định.
Món bún tôm, rạm đặc sản của vùng đất Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.
Món bánh tráng nướng. Ảnh: Trương Định
Thưởng thức cà phê rang, xay, pha chế ngay tại lễ hội. Ảnh: Trương Định.
Gia Lai - mảnh đất hội tụ những giá trị đặc sắc của đại ngàn hùng vĩ và biển xanh bất tận. Giờ đây, càng trở nên giàu đẹp, trù phú hơn sau khi hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ sáp nhập, tạo nên một không gian kinh tế - văn hóa - du lịch mới đầy tiềm năng.
Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025, diễn ra từ ngày 29/8 - 1/9, với chủ đề “Khát vọng Biển xanh - Đại ngàn tỏa sáng” do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và chào mừng tỉnh Gia Lai hợp nhất từ tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ) từ ngày 1/7.