Lạc lối ở 'thiên đường ăn uống' Gia Lai

Gia Lai - mảnh đất hội tụ những giá trị đặc sắc của đại ngàn hùng vĩ và biển xanh bất tận. Giờ đây, càng trở nên giàu đẹp, trù phú hơn sau khi hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ sáp nhập, tạo nên một không gian kinh tế - văn hóa - du lịch mới đầy tiềm năng.

Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025, diễn ra từ ngày 29/8 - 1/9, với chủ đề “Khát vọng Biển xanh - Đại ngàn tỏa sáng” do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và chào mừng tỉnh Gia Lai hợp nhất từ tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ) từ ngày 1/7.