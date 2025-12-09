SABECO tôn vinh 15 ‘Người truyền lửa’ lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng

Khép lại hành trình “150 Năm Di Sản Vươn Cao”, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức lễ vinh danh 15 “Người truyền lửa” những cá nhân có đóng góp tích cực, tạo tác động bền vững cho cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Buổi lễ diễn ra ngày 5/12 với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đại diện các bộ, ngành và đối tác đồng hành. Giải thưởng do SABECO phối hợp thực hiện cùng báo Đại Đoàn Kết, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tôn vinh những đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Trong số các cá nhân được ghi nhận, chị Nguyễn Thanh Vân – Bí thư Đoàn phường An Tường (Tuyên Quang) – được đánh giá là điểm sáng của quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp địa phương. Sáng kiến “Livestream bán nhãn” do chị triển khai đã giúp người dân tiêu thụ nông sản hiệu quả, đồng thời hỗ trợ hơn 60% hộ kinh doanh nhỏ lẻ sử dụng nền tảng số trong sản xuất và bán hàng.

Tại Lâm Đồng, bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Quảng Phú) – nhiều năm duy trì các chương trình thiện nguyện như “Bếp ăn cho em”, “Chia sẻ yêu thương” và xây nhà tình thương cho học sinh khó khăn. Những hoạt động này trở thành điểm tựa quan trọng giúp nhiều trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số vượt qua nghịch cảnh.

Theo bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các nhân vật được vinh danh đều đại diện cho tinh thần kiên cường, nhân ái và lối sống trách nhiệm – những giá trị đặc trưng của người Việt Nam. “Giải thưởng góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp và cổ vũ phong trào người tốt, việc tốt trong cộng đồng”, bà nhận xét.

Hành trình 2.200 km lan tỏa di sản Việt Nam

Chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” được triển khai trong gần ba tháng, đi qua quãng đường hơn 2.200 km từ Nam ra Bắc, kết nối hơn 16.000 người dân thông qua nhiều hoạt động văn hóa và cộng đồng.

Trong đó, chuỗi sự kiện “Hành trình Di Sản” với xe buýt hai tầng màu đỏ di chuyển qua 9 địa điểm đã thu hút đông đảo người dân tham gia trải nghiệm. Ba “Đêm Di Sản” tổ chức tại các tỉnh, thành mang đến không gian âm nhạc và văn hóa đặc sắc, tôn vinh nét đẹp địa phương.

Hoạt động “Bức Tường Gắn Kết” với hơn 1.700 lời nhắn gửi và 2.200 lượt chia sẻ trên mạng xã hội trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, thể hiện sự sẻ chia giữa người dân cả nước.

Trước những thiệt hại do bão lũ tại miền Trung, SABECO và Vietnam Beverage (VietBev) đã chuyển hướng một phần nguồn lực của chiến dịch để hỗ trợ khẩn cấp. Doanh nghiệp dành tổng cộng 4,5 tỷ đồng thông qua hệ thống MTTQ Việt Nam nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO, cho biết giải thưởng “Người truyền lửa” thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp với sự phát triển bền vững tại Việt Nam. “Những người được vinh danh là minh chứng rõ nét cho các giá trị mà SABECO theo đuổi trong suốt 150 năm qua: sự sẻ chia, tinh thần kiên cường và trách nhiệm với cộng đồng”, ông nhấn mạnh.

Doanh nghiệp 150 năm và mục tiêu phát triển bền vững

Với 25 nhà máy, 11 công ty thương mại và hệ thống phân phối rộng khắp, SABECO hiện là một trong những doanh nghiệp bia – đồ uống lớn nhất Việt Nam. Các thương hiệu Bia Saigon và 333 đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế và góp phần đưa SABECO vào Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á năm 2024 do Fortune bình chọn.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược ESG toàn diện, tập trung vào bảo vệ môi trường, thúc đẩy lối sống lành mạnh và nâng cao năng lực cộng đồng, hướng đến mục tiêu “Kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng”.