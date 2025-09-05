Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Running Man Vietnam 3: Hai "anh trai" Quang Trung - Anh Tú Atus bị "bắt quả tang"

Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Màn "check var" của Diệu Nhi trước loạt tiểu phẩm của cặp bài trùng Quang Trung - Anh Tú Atus tại hậu trường "Running Man Vietnam 3" khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Tại hậu trường Running Man Vietnam 3 (Chạy Ngay Đi), cặp "anh trai" Anh Tú Atus - Quang Trung liên tục diễn cảnh tình tứ rồi giả vờ như đã bị ê-kíp "bắt quả tang". "Trời ơi, sao tự nhiên thế. Lần sau báo trước cho tụi anh nha. Anh thấy hơi ngại, đang không được "chỉn chu" lắm" - Quang Trung hóm hỉnh.

Anh Tú Atus - Quang Trung "ê hề tiểu phẩm" tại hậu trường Running Man Vietnam mùa 3. Nguồn video: BTC.

Khi được hỏi về cảm xúc hiện tại, Quang Trung nhanh nhảu: "Anh thấy vui quá". Chia sẻ về việc được "bắt cặp" với Anh Tú Atus, nam diễn viên hài khẳng định: "Nói chung là "cũng cũng" đó. Cũng vừa vui vừa buồn. Cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng thì, Quang Trung - Tú Tút chúng mình lại có nhau".

Ở phía Anh Tú Atus, ông xã Diệu Nhi lại cho rằng màn bắt cặp này "khó nói": "Không phải là anh chán em, nhưng có máy quay ở đây không nói ra được". Trước câu "mồi" từ Quang Trung: "Anh cứ nói đi, mình sống thật mà", nam diễn viên liền tung hứng: "Vậy anh chán em rồi".

bia-1500-x-1000-px-9.png
"Một năm qua anh đã đi cùng em, năm nay lại tiếp tục" - Anh Tú Atus hóm hỉnh.

Khoảnh khắc "mảng miếng" của cả hai khiến khán giả cười nghiêng ngả. Đa số khẳng định, Quang Trung - Anh Tú Atus đã có khoảng thời gian đồng hành lâu dài tại Anh Trai "Say Hi". Cặp bạn thân luôn hiểu ý nhau và viral với những khoảnh khắc "hơn thua" trên sóng truyền hình. Xuất hiện tại Running Man Vietnam mùa 3 trong team NB (người chơi mới), hai anh em tiếp tục nhận về nhiều kỳ vọng ở khả năng ứng biến cũng như đem đến tiếng cười cho người xem.

527594829-122149737536777918-161313572322800349-n-1.jpg
Hai "cây hài" tiếp tục thân thiết tại Running Man Vietnam mùa mới. Nguồn ảnh: BTC.
screenshot-2025-09-05-171652.png
Màn thân thiết của cả hai cũng khiến Diệu Nhi - bà xã Anh Tú Atus "khó chịu vô cùng".
535069587-2515819325457367-813526732875826497-n.jpg
Quỳnh Như
#running man vietnam #running man vietnam 3 #running man mùa 3 #anh tú atus running man #quang trung running man #quang trung anh tú atus

