Rực rỡ Cao Bằng, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp'

TPO - Những ngày đầu đông, hoa dã quỳ nở rộ tại nhiều khu vực của Cao Bằng, tạo nên khung cảnh rực rỡ trên các sườn núi và những con đường liên bản. Hạ Lang, Quảng Uyên và làng rèn Phúc Sen là những điểm có hoa nở đẹp nhất trong thời điểm này.