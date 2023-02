Rộn ràng ngày hội tòng quân, tiếp sức thanh niên Phủ Lý lên đường nhập ngũ

TPO - Ngày 1/2, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 3 chỉ đạo tổ chức chương trình “Ngày hội tòng quân” năm 2023, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nhằm động viên, khích lệ tuổi trẻ lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Phủ Lý xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, chương trình gồm các hoạt động ý nghĩa: Dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Hà Nam, 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hạ; trồng cây lưu niệm; tham quan các di tích lịch sử; tổ chức cắm trại, giao lưu, tọa đàm, liên hoan văn nghệ; tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 3, Ban Thanh niên Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam; đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ban ngành, đoàn thể của tỉnh Hà Nam và thành phố Phủ Lý; hơn 200 thanh niên trên địa bàn thành phố trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2023 cùng đông đảo ĐVTN và người dân.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Trương Quốc Bảo - Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý nhấn mạnh đây là hoạt động đầy ý nghĩa, nhằm động viên và biểu dương tinh thần xung phong, hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự của ĐVTN tiêu biểu. Đồng thời là diễn đàn trao đổi, giao lưu, chia sẻ của các tân binh chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc.

“Phát huy truyền thống của cha ông, 217 tân binh, những người con ưu tú của quê hương Phủ Lý anh hùng đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng, các đồng chí trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023, sẽ tiếp tục giữ vững và khẳng định được tính tiền phong, gương mẫu của người đoàn viên thời đại Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực”, ông Bảo nói.

Đại diện cho các thanh niên nhập ngũ năm 2023, tân binh Tạ Quang Thắng (ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý) khẳng định: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự là nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi thanh niên. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động học tập, rèn luyện; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các quy định của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, ngoài chương trình ở thành phố Phủ Lý, tới đây Ban Thanh niên Quân đội sẽ tiếp tục phối hợp các Quân khu để tiếp tục tổ chức các chương trình mang ý nghĩa thiết thực. Qua đó, tiếp tục động viên thanh niên lên đường nhập ngũ đạt chất lượng, hiệu quả tốt hơn và tạo hiệu ứng lan toả tích cực trong toàn xã hội.

Một số hình ảnh nổi bật tại "Ngày hội tòng quân" năm 2023 tại thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), ngày 1/2: