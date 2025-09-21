Ragasa mạnh lên thành siêu bão, hai kịch bản tác động đến nước ta

TPO - Chiều nay (21/9), bão Ragasa đã mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão đầu tiên sẽ vào Biển Đông trong năm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, bão có thể đổ bộ vào đất liền nước ta theo hai kịch bản với sự khác biệt rất lớn về cường độ.

Có thể mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17

Vào 17 giờ ngày 21/9, tâm bão Ragasa cách đảo Luzon của Philippines khoảng 370km về phía đông. Chiều nay, cường độ bão mạnh cấp 16 (184-201km/giờ), giật trên cấp 17. Như vậy, sau hơn hai ngày, bão Ragasa đã tăng lên 8 cấp, trở thành siêu bão đầu tiên vào Biển Đông năm nay.

Trước sức mạnh kinh hoàng của Ragasa, Cơ quan khí tượng Philippines đã đưa ra mức cảnh báo tác động lên mức 3, mức cao nhất đối với tác động của bão ở Philipines.

Nhận định về cơn bão này trong 2-3 ngày vừa qua, hầu hết các mô hình dự báo bão của quốc tế và Việt Nam đều mô phỏng đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, cường độ rất mạnh khi hoạt động trên Biển Đông, đạt cấp siêu bão, mạnh nhất trong khoảng ngày 22-23/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khoảng tối ngày 22/9, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 9 trên Biển Đông. Sau đó, bão di chuyển nhanh, khoảng 20km/h, cường độ bão cực đại có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày 22-23/9 khi còn trên Biển Đông. Đây là cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão số Yagi năm 2024.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão Ragasa.

Ở kịch bản xấu hơn, Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, bão có thể mạnh 223 km/h (trên cấp 17), giật trên 17, Cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) dự báo, bão mạnh 240km/h (trên cấp 17), giật trên cấp 17.

Hai kịch bản đổ bộ nước ta

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo hai kịch bản có thể xảy ra khi bão Ragasa đổ bộ đất liền nước ta.

Ở kịch bản thứ nhất, trong ngày 24/9, khi di chuyển tới khu vực biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do hoàn lưu phía bắc của bão ma sát với địa hình đất liền tỉnh Quảng Đông, bão được dự báo sẽ giảm cấp 2-4 cấp khi vào Vịnh Bắc Bộ so với thời điểm ngoài khơi.

Đến khoảng sáng sớm ngày 25/9, bão vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16, dự báo trong ngày 25/9 bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh-Hà Tĩnh.

Một kịch bản xấu hơn cũng có khả năng xảy ra là khi vào biển Đông, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, quỹ đạo bão đi thấp hơn thì cường độ bão sẽ bị suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên Vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn.

Với kịch bản này ở ven biển Bắc Bộ, khu vực ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa-Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

Quảng Ninh từng gánh chịu hậu quả nặng nề do bão Yagi gây ra vào năm 2024.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đặc biệt lưu ý, hai kịch bản nói trên chỉ lệch bắc hoặc lệch nam 50-100km (chỉ bằng sai số trung bình 5 năm qua về dự báo quỹ đạo bão trước 12 giờ) nhưng cường độ bão khi vào gần bờ biển Việt Nam sẽ rất khác nhau, hệ quả tác động cũng sẽ rất khác nhau, chính vì vậy cần phải tiếp tục cập nhật các dự báo theo dữ liệu quan trắc và phân tích tiếp theo.

Ngoài ra, hiện nay phía Bắc có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão Ragasa thêm phức tạp, khiến các dự báo xa (sau 3 ngày) có độ phân tán lớn.

Cảnh báo mưa dông trước bão

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía bắc của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai (22/9) gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Cô Tô) từ ngày 24/9 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Khoảng gần sáng ngày 25/9 vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng dần lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-7m. Các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc đặc biệt lưu ý về hiện tượng dông, lốc xảy ra khi bão còn cách đất liền 300-400km ở khu vực bãi biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng. Đây là một hiện tượng thời tiết cực kỳ nguy hiểm từng gây ra các thiệt hại lớn như từng xảy ra với bão Yagi năm 2024 hay bão Wipha tháng 7 vừa qua.