Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão Ragasa có thể mạnh lên cấp 16-17, dự báo đổ bộ đất liền nước ta

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng sớm nay (21/9), bão Ragasa đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, dự báo chỉ trong đêm nay và ngày mai sẽ mạnh lên thành siêu bão cấp 16-17, giật trên cấp 17, tốc độ di chuyển tăng lên 15-20km/h. Các dự báo quốc tế có chung nhận định, bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta.

Vào 7h sáng nay, tâm bão Ragasa còn cách đảo Luzon của Philippines khoảng 520km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Những giờ qua, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Như vậy, bão Ragasa đã tăng 6 cấp trong vòng hai ngày. Nhận định của các đài khí tượng quốc tế và trong nước có sự thống nhất cao khi cho rằng, đây sẽ là siêu bão trên Biển Đông trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong ngày và đêm nay, bão Ragasa bắt đầu tăng tốc, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7h sáng mai (22/9), tâm bão còn cách đảo Luzon khoảng 180km về phía bắc đông bắc với sức gió cấp 16, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão.

anh-man-hinh-2025-09-21-luc-084354.png
Dự báo đường đi của bão Ragasa.

Trong ngày và đêm 22/9, bão Ragasa di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào Biển Đông và còn tiếp tục mạnh thêm. Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho rằng, bão có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17 khi vào Biển Đông trong đêm 22/9.

Đến 7h ngày 23/9, tâm bão trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông khiến cho toàn bộ vùng biển này đối mặt với nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4 với gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Dự báo trong ngày và đêm 23/9, khi vào Biển Đông, bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc, tiến về khu vực Hồng Kông, Trung Quốc, sau đó đổi hướng tây tây nam đi men theo đường bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiến về bán đảo Lôi Châu.

Tính đến thời điểm 7h ngày 24/9, khi đang trên vùng biển tỉnh Quảng Đông, bão vẫn duy trì sức mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Dự báo trong đêm 24, sáng ngày 25/9, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, đi vào vịnh Bắc Bộ, có thể đổ bộ đất liền miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta vào ngày 26/9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia khuyến cáo, diễn biến của bão Ragasa còn phức tạp, khó lường, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Nguyễn Hoài
#bão số 9 #bão ragasa #bão Biển Đông #mưa lớn #gió giật mạnh #rủi ro thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục