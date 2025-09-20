Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão Ragasa tăng cấp rất nhanh, diễn biến khó lường

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong vòng một ngày, bão Ragasa đã tăng lên 3 cấp, dự báo trong hôm nay và ngày mai (20-21/9), bão có thể “bùng nổ” lên cấp 15-16, giật cấp 17. Diễn biến về đường đi của bão còn rất khó lường do bị chi phối bởi nhiều yếu tố.

Vào 7h sáng nay (20/9), tâm bão Ragasa cách đảo Luzon của Philippines khoảng 750km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Như vậy, so với thời điểm 7h sáng qua, bão Ragasa đã tăng 3 cấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7h sáng 21/9, tâm bão còn cách đảo Luzon khoảng 530km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Trong ngày và đêm 21/9, bão Ragasa tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục mạnh thêm. Dự báo đến 7h sáng 22/9, bão chỉ còn cách đảo Luzon khoảng 240km với cường độ cấp 15, giật cấp 17.

Dự báo trong ngày và đêm 22/9, bão vẫn giữ hướng di chuyển tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục mạnh thêm, đi vào Biển Đông trong đêm 22/9. Đến 7h sáng 23/9, tâm bão trên khu vực đông bắc của Biển Đông với cường độ cấp 15-16, giật trên cấp 17, tiệm cận một siêu bão.

Dự báo sau khi vào Biển Đông, hướng di chuyển của bão Ragasa còn rất khó lường do sự chi phối của nhiều yếu tố. Các đài khí tượng thế giới cũng đưa ra nhiều kịch bản khác nhau về đường đi của bão.

anh-man-hinh-2025-09-20-luc-102359.png
Dự báo mới nhất về đường đi của bão Ragasa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, hướng về bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc vào khoảng ngày 25/9, sau đó bão có thể vào vịnh Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo bão mới nhất.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia cũng có công văn gửi UBND các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Dự báo trên biển, từ chiều 22/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 22/9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m, biển động dữ dội.

Nguyễn Hoài
#bão ragasa #bão số 9 #bão số 9 năm 2025 #bão mới nhấ #bão hôm nay #mưa lớn #gió giật mạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục