Miền Bắc mưa từ đêm nay

TPO - Miền Bắc trời nắng ban ngày, từ đêm nay (21/9) có mưa rào và dông rải rác theo đợt, riêng vùng núi có thể xuất hiện mưa to. Chiều tối và tối nay, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay nắng gián đoạn, từ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Dự báo trong hai ngày 22-23/9, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Từ chiều tối và đêm nay (21/9), miền Bắc có mưa rải rác, vùng núi có mưa to.

Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Dự báo từ chiều tối 22/9 đến ngày 23/9, Thanh Hoá đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 25-27/9, khu vực này có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối các ngày 22-23/9 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24/9 ít mưa, ngày nắng.

Tây Nguyên sáng nay nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ sáng nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối 22/9 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều và tối các ngày 23-25/9 có nơi mưa to đến rất to.