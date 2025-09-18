Mưa xối xả tại TPHCM, xe chết máy la liệt, người dân vất vả chống ngập

TPO - Chiều đến tối 18/9, mưa lớn nặng hạt kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân phải dựng tấm chắn tạm để ngăn nước tràn vào nhà.
Ở phía Tây thành phố, cơn mưa trút xuống liên tục gần 2 giờ đồng hồ khiến các tuyến đường như: Lê Cơ, SINCO, Hồ Học Lãm, Võ Văn Kiệt (phường An Lạc), Phạm Đức Sơn (phường Phú Định) biến thành sông. Dòng nước đen cuồn cuộn làm hàng loạt xe chết máy, người dân loay hoay dắt bộ giữa biển nước.
Người dân tất bật dựng tấm chắn làm “bức tường tạm” để chặn dòng nước.
Xe "chết máy" la liệt trên đường SINCO.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông. Lượng mưa từ 13 giờ ngày 17/9 đến 13 giờ ngày 18/9 như sau: Phước Hòa 38,4mm, Thạnh An 35,6mm, Thủ Dầu Một 25 mm, Củ Chi 21,2mm, Phạm Văn Cội 16,4mm.
Dự báo từ 19 giờ ngày 18/9 đến 19 giờ ngày 20/9, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 90mm.
Về hình thế thời tiết gây mưa, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8 ở phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ xu hướng lấn Tây.
Từ ngày 20/9, dải hội tụ nhiệt đới sẽ nâng trục chậm lên phía Bắc, đồng thời cơn bão số 8 hoạt động trên Biển Đông có khả năng kết hợp với một áp thấp nhiệt đới khác đang hình thành ở ngoài khơi phía Đông Philippines (dự báo mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông khoảng ngày 23/9). Tác động kép của hai xoáy thuận nhiệt đới cùng gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần từ ngày 23/9 sẽ gây ra thời tiết xấu trên diện rộng tại Nam bộ (bao gồm TPHCM).