Nhịp sống phương Nam

Google News

Mưa xối xả tại TPHCM, xe chết máy la liệt, người dân vất vả chống ngập

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều đến tối 18/9, mưa lớn nặng hạt kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân phải dựng tấm chắn tạm để ngăn nước tràn vào nhà.

Clip: Người dân căng mình chống ngập, xe ‘chết máy’ la liệt tại TPHCM trong cơn mưa chiều tối 18/9. Thực hiện: Hữu Huy
tp-ho-hoc-lam-21.jpg
tp-sinco-122.jpg
Ở phía Tây thành phố, cơn mưa trút xuống liên tục gần 2 giờ đồng hồ khiến các tuyến đường như: Lê Cơ, SINCO, Hồ Học Lãm, Võ Văn Kiệt (phường An Lạc), Phạm Đức Sơn (phường Phú Định) biến thành sông. Dòng nước đen cuồn cuộn làm hàng loạt xe chết máy, người dân loay hoay dắt bộ giữa biển nước.
tp-sinco1021020.jpg
Trên đường SINCO, nước dâng cao tràn vào các căn nhà ven đường.
tp-sin-co212245.jpg
tp-ngap-sin-co.jpg
Người dân tất bật dựng tấm chắn làm “bức tường tạm” để chặn dòng nước.
tp-sin-co-2.jpg
Anh Nguyễn Văn Vĩnh (người dân khu vực) chia sẻ: “Mỗi lần mưa lớn, cả đoạn đường SINCO lại ngập sâu. Mỗi khi có xe ô tô đi qua, dòng nước lại tràn vào nhà. Do đó, chúng tôi phải thường xuyên lắp đặt các tấm chắn ở cửa nhà để ngăn nước và rác”.
tp-sin-co-31221.jpg
tp-sinco-2100204.jpg
tp-sinco-2021.jpg
Xe "chết máy" la liệt trên đường SINCO.
tp-le-co.jpg
Đường Lê Cơ (phường An Lạc, TPHCM) đang trong giai đoạn thi công hệ thống thoát nước cũng bị ngập sâu trong cơn mưa chiều tối 18/9.
tp-vo-van-kiet.jpg
Một đoạn đường Võ Văn Kiệt từ nút giao với đường Hồ Học Lãm đến nút giao với đường An Dương Vương ngập hơn nửa bánh xe máy.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông. Lượng mưa từ 13 giờ ngày 17/9 đến 13 giờ ngày 18/9 như sau: Phước Hòa 38,4mm, Thạnh An 35,6mm, Thủ Dầu Một 25 mm, Củ Chi 21,2mm, Phạm Văn Cội 16,4mm.

Dự báo từ 19 giờ ngày 18/9 đến 19 giờ ngày 20/9, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 90mm.

Về hình thế thời tiết gây mưa, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8 ở phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ xu hướng lấn Tây.

Từ ngày 20/9, dải hội tụ nhiệt đới sẽ nâng trục chậm lên phía Bắc, đồng thời cơn bão số 8 hoạt động trên Biển Đông có khả năng kết hợp với một áp thấp nhiệt đới khác đang hình thành ở ngoài khơi phía Đông Philippines (dự báo mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông khoảng ngày 23/9). Tác động kép của hai xoáy thuận nhiệt đới cùng gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần từ ngày 23/9 sẽ gây ra thời tiết xấu trên diện rộng tại Nam bộ (bao gồm TPHCM).

Hữu Huy
#mưa lớn TPHCM #ngập lụt #ô tô chết máy #thời tiết xấu #bão số 8 #gió mùa Tây Nam #mưa dông

