Mưa xối xả tại TPHCM, xe chết máy la liệt, người dân vất vả chống ngập

TPO - Chiều đến tối 18/9, mưa lớn nặng hạt kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân phải dựng tấm chắn tạm để ngăn nước tràn vào nhà.

Clip: Người dân căng mình chống ngập, xe ‘chết máy’ la liệt tại TPHCM trong cơn mưa chiều tối 18/9. Thực hiện: Hữu Huy



Ở phía Tây thành phố, cơn mưa trút xuống liên tục gần 2 giờ đồng hồ khiến các tuyến đường như: Lê Cơ, SINCO, Hồ Học Lãm, Võ Văn Kiệt (phường An Lạc), Phạm Đức Sơn (phường Phú Định) biến thành sông. Dòng nước đen cuồn cuộn làm hàng loạt xe chết máy, người dân loay hoay dắt bộ giữa biển nước.

Trên đường SINCO, nước dâng cao tràn vào các căn nhà ven đường.

Người dân tất bật dựng tấm chắn làm “bức tường tạm” để chặn dòng nước.

Anh Nguyễn Văn Vĩnh (người dân khu vực) chia sẻ: “Mỗi lần mưa lớn, cả đoạn đường SINCO lại ngập sâu. Mỗi khi có xe ô tô đi qua, dòng nước lại tràn vào nhà. Do đó, chúng tôi phải thường xuyên lắp đặt các tấm chắn ở cửa nhà để ngăn nước và rác”.

Xe "chết máy" la liệt trên đường SINCO.

Đường Lê Cơ (phường An Lạc, TPHCM) đang trong giai đoạn thi công hệ thống thoát nước cũng bị ngập sâu trong cơn mưa chiều tối 18/9.

Một đoạn đường Võ Văn Kiệt từ nút giao với đường Hồ Học Lãm đến nút giao với đường An Dương Vương ngập hơn nửa bánh xe máy.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông. Lượng mưa từ 13 giờ ngày 17/9 đến 13 giờ ngày 18/9 như sau: Phước Hòa 38,4mm, Thạnh An 35,6mm, Thủ Dầu Một 25 mm, Củ Chi 21,2mm, Phạm Văn Cội 16,4mm.

Dự báo từ 19 giờ ngày 18/9 đến 19 giờ ngày 20/9, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 90mm.