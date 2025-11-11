Rác cây xanh chất cao như đồi nhỏ giữa phố Nghệ An

TPO - Tại một tuyến đường ở phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) rác chất cao hai bên, tràn cả xuống lòng đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
Ghi nhận của phóng viên, lượng lớn thân, cành cây đã được tập kết dọc hai bên đường D3, kéo dài gần hết tuyến. Tại một số khu vực, rác thải chất cao như bức tường, tràn cả xuống lòng đường. Trời mưa, nước rỉ rác loang ra, đen đặc, bốc mùi khó chịu.
Một số điểm tập kết rác thải sinh hoạt lẫn lộn với cành cây.
Rác thải chất đống, tràn ra đường gây cản trở phương tiện lưu thông.
Một số khu vực tập kết rác vẫn còn dấu tích bị đốt cháy.
Theo ông Thắng, sau bão, nhiều khu dân cư, nhiều đơn vị tiếp tục cắt tỉa cây xanh. Số rác thải phát sinh này đáng lẽ họ phải xử lý nhưng lại tập kết ở các tuyến đường, công ty phải dọn. Lượng rác thải lớn phải thu gom, dẫn đến điểm tập kết rác thải quá tải. Mỗi ngày, khu vực này tiếp tục phải “gánh” thêm rác thải sinh hoạt, trong đó, một phần do người dân tự ý mang tới. Công ty phải bố trí 2 đội thay phiên giám sát, thu gom ngay khi phát hiện người dân vứt rác sinh hoạt.
“Sau hai cơn bão số 5 và số 10, lượng rác cây xanh tồn nhiều khiến bãi rác tạm trở nên quá tải. Công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng cho các đơn vị, doanh nghiệp tận dụng để làm chất đốt. Còn lá cây sau khi rụng, phân hủy sẽ được công ty thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý”, ông Thắng chia sẻ.