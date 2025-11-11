Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Rác cây xanh chất cao như đồi nhỏ giữa phố Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Tại một tuyến đường ở phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) rác chất cao hai bên, tràn cả xuống lòng đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Video: Rác bị “bỏ quên”, chất cao hai bên đường D3, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An
tp-1.jpg
Từ cuối tháng 8, sau cơn bão số 5, đường D3﻿ nối đường Đặng Thai Mai và đường Nguyễn Chí Thanh (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) được sử dụng làm điểm tập kết rác thải tạm. Tuy nhiên, đến nay, khu vực này đã quá tải.
tp-7.jpg
tp-2.jpg
tp-8.jpg
tp-14.jpg
Ghi nhận của phóng viên, lượng lớn thân, cành cây đã được tập kết dọc hai bên đường D3, kéo dài gần hết tuyến. Tại một số khu vực, rác thải chất cao như bức tường, tràn cả xuống lòng đường. Trời mưa, nước rỉ rác loang ra, đen đặc, bốc mùi khó chịu.
tp-4.jpg
tp-6.jpg
Một số điểm tập kết rác thải sinh hoạt lẫn lộn với cành cây.
tp-12.jpg
tp-15.jpg
Rác thải chất đống, tràn ra đường gây cản trở phương tiện lưu thông.
tp-3.jpg
Dù có biển “Cấm đổ xả rác”, nhiều người vẫn ngang nhiên vứt rác xuống khu vực này.
tp-11.jpg
tp-9.jpg
Một số khu vực tập kết rác vẫn còn dấu tích bị đốt cháy.
tp-13.jpg
Ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, cho biết, hai cơn bão số 5 và số 10 đã quật gãy, đổ hàng chục nghìn cây xanh trên địa bàn 6 phường trung tâm tỉnh Nghệ An, thuộc địa bàn thành phố Vinh cũ. Trước lượng rác thải rất lớn từ cây xanh gãy, đổ do bão và yêu cầu phải thu dọn trong thời gian ngắn, công ty đã xin ý kiến cơ quan chức năng sử dụng khu đất trống hai bên đường D3 để tập kết rác thải﻿ trước khi đưa đến nơi xử lý.
tp-18.jpg
tp-20.jpg
Theo ông Thắng, sau bão, nhiều khu dân cư, nhiều đơn vị tiếp tục cắt tỉa cây xanh. Số rác thải phát sinh này đáng lẽ họ phải xử lý nhưng lại tập kết ở các tuyến đường, công ty phải dọn. Lượng rác thải lớn phải thu gom, dẫn đến điểm tập kết rác thải quá tải. Mỗi ngày, khu vực này tiếp tục phải “gánh” thêm rác thải sinh hoạt, trong đó, một phần do người dân tự ý mang tới. Công ty phải bố trí 2 đội thay phiên giám sát, thu gom ngay khi phát hiện người dân vứt rác sinh hoạt.
tp-19.jpg
tp-5.jpg
tp-22.jpg
“Sau hai cơn bão số 5 và số 10, lượng rác cây xanh tồn nhiều khiến bãi rác tạm trở nên quá tải. Công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng cho các đơn vị, doanh nghiệp tận dụng để làm chất đốt. Còn lá cây sau khi rụng, phân hủy sẽ được công ty thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý”, ông Thắng chia sẻ.
Thu Hiền
