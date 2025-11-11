Rác cây xanh chất cao như đồi nhỏ giữa phố Nghệ An

TPO - Tại một tuyến đường ở phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) rác chất cao hai bên, tràn cả xuống lòng đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.