Quyết định táo bạo của nữ sinh viên 2003 khi chuyển sang ngành ‘hot’

SVO - Từ bỏ ngành Ngôn ngữ Anh sau hai năm học để theo đuổi truyền thông, Trần Phương Thảo (sinh năm 2003, quê Đắk Lắk) đã trải qua những khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy ắp trải nghiệm và động lực để bứt phá. Hiện tại, cô đang là sinh viên của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, và hành trình của cô không chỉ là câu chuyện về việc theo đuổi đam mê, mà còn là minh chứng cho sự dũng cảm thay đổi để tìm thấy con đường phù hợp nhất với bản thân.

Trước khi đến với ngành truyền thông, Trần Phương Thảo từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Tây Nguyên. Tuy nhiên, sau hai năm học, cô nhận ra bản thân không phù hợp với ngành học này. Và rồi, khi tìm hiểu về ngành Truyền thông, Phương Thảo lại tìm thấy một sự hứng thú và phù hợp đặc biệt.

Quyết định chuyển ngành không phải là điều dễ dàng, nhưng đam mê đã trở thành động lực lớn giúp Phương Thảo vượt qua những khó khăn ban đầu. Cô chia sẻ: "Bước vào một môi trường mới, sẽ có nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng, vì đó là sở thích của bản thân, nên mình cảm thấy đó cũng là động lực mà mình cần cố gắng".

Khi nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc sống của Phương Thảo, có lẽ chính là thời điểm cô phải đắn đo suy nghĩ về việc có nên chuyển ngành hay không. Đó là một quyết định khó khăn, bởi cô đã dành hai năm cho ngành Ngôn ngữ Anh.

Phương Thảo tâm sự: "Trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống của mình, đó có lẽ là khoảnh khắc mình phải đắn đo suy nghĩ về việc nên đổi ngành hay không. Vì mình đã học ngành cũ tới 2 năm, để đổi mới lại thì sẽ học muộn hơn so với các bạn đồng trang lứa. Hoặc mình sợ, mình lại chọn sai ngành một lần nữa...".

Nỗi lo lắng về việc học muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa, hay nỗi sợ lặp lại sai lầm từng khiến Phương Thảo chùn bước. Tuy nhiên, nhờ sự động viên từ gia đình và suy nghĩ thấu đáo cho tương lai, cô đã quyết định thay đổi và cố gắng cho một con đường mới của bản thân.

Từ kinh nghiệm của bản thân, Phương Thảo muốn nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang gặp phải tình huống tương tự: “Hãy suy nghĩ thấu đáo và dũng cảm vượt lên chính mình. Có thể điều đó chưa quá muộn. Vì tương lai của bản thân mình thì không có gì là muộn cả. Miễn sao chúng ta biết cố gắng!".

Phương Thảo tin rằng, không bao giờ là quá muộn để thay đổi và theo đuổi đam mê, miễn là chúng ta có đủ quyết tâm và nỗ lực.

Bên cạnh việc học tập, Phương Thảo còn có một “nghề tay trái” khá thú vị, đó là làm người mẫu ảnh tự do. Dù không phải là công việc chính, nhưng nó mang lại cho cô niềm vui và sự tự tin. Công việc này không chỉ giúp Phương Thảo có thêm thu nhập mà còn là một cách để cô giải tỏa căng thẳng và khám phá bản thân.

Trong tương lai, Phương Thảo dự định sẽ cố gắng học tập và trau dồi thêm kiến thức để vững vàng hơn trên con đường bản thân đã chọn. Cô mong muốn trở thành một chuyên gia truyền thông giỏi, góp phần vào sự phát triển của lĩnh vực này.

Bên cạnh việc học tập, Phương Thảo còn có một “nghề tay trái” khá thú vị, đó là làm người mẫu ảnh tự do.

Một câu nói Phương Thảo vô cùng yêu thích: "Đừng đợi khoảnh khắc hoàn hảo. Hãy biến khoảnh khắc hiện tại thành hoàn hảo". Câu nói này thể hiện tinh thần lạc quan và sự chủ động của Phương Thảo trong cuộc sống. Cô tin rằng, thay vì chờ đợi những điều kiện lý tưởng, chúng ta nên tập trung vào hiện tại và cố gắng hết mình để tạo ra những khoảnh khắc ý nghĩa.

