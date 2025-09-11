Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Quốc lộ thành sông, tài xế ô tô lập ‘hàng rào’ cứu xe máy giữa dòng nước xiết

Đỗ Hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơn mưa như trút nước khiến Quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) thành 'sông' chảy xiết. Loạt xe máy bị nước cuốn trôi, người dân phải liều mình vật lộn giải cứu.

Chiều 11/9, cơn mưa lớn kéo dài khiến đoạn Quốc lộ 1 qua xã Dầu Giây nhanh chóng biến thành “sông”, có đoạn ngập sâu nửa mét. Dòng nước đục ngầu chảy xiết như lũ, một số xe máy của người đi đường bị cuốn theo dòng nước.

quoc-lo-1-dau-giay-bien-thanh-song-xe-may-bi-cuon-troi-nguoi-dan-hop-suc-cuu-nan-1-2674.jpg
Quốc lộ 1 đoạn qua xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai ngập sâu, nước chảy xiết như lũ. Ảnh: A.X

Theo ghi nhận, khoảng 16h cùng ngày, nước từ các khu dân cư hai bên đường ồ ạt dồn ra quốc lộ, tạo thành dòng chảy mạnh chia cắt giao thông qua khu vực. Nhiều xe máy cố gắng vượt qua nhưng bị dòng nước cuốn phăng, trượt ngã giữa đường.

Trước tình huống trên, một số tài xế ô tô vội dừng xe, lập “hàng rào” giữa dòng nước, còn người dân địa phương liều mình lao ra dòng nước chảy xiết, vật lộn kéo từng chiếc xe máy ngược trở lại. May mắn, sau đó người gặp nạn được dìu vào lề đường an toàn.

song.jpg
Nhiều xe máy chìm trong biển nước. Ảnh: A.X

Một số người đi xe máy phải lánh tạm vào nhà dân ven đường để tránh bị nước cuốn.

Sự cố khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài nhiều km. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phân luồng phương tiện, hỗ trợ người dân đưa xe vào nơi an toàn và cảnh báo các tài xế thận trọng khi đi qua đoạn đường này.

ngap-dau-giay-2676.jpg
Nhiều khu dân cư thuộc xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai ngập nặng. Ảnh: A.X

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, tại một số địa phương trên địa bàn đang có mưa to và vẫn còn tiếp diễn. Lượng mưa ghi nhận tại trạm Biên Hòa là 43mm, Long Thành 12mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các tuyến đường khu vực trũng, thấp có nguy cơ ngập lụt trong khoảng 30-60 phút, với độ sâu ngập khoảng 50cm. Do đó, người dân cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt do mưa lớn, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, nơi hệ thống thoát nước chưa đảm bảo hoặc đang thi công, sửa chữa.

Đỗ Hợp
#quốc lộ 1 #đồng nai #ngập lụt #mưa lớn #cứu xe máy #giao thông ùn tắc #dịch vụ cứu hộ

