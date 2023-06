Quốc lộ 13 gần trạm thu phí Bình Dương ‘ngập như lũ về’, bốc mùi hôi tanh

TPO - Nước dâng cao, có đoạn ngập bánh xe ô tô dù trời không đổ mưa. Việc đường ngập không chỉ gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện mà còn làm ảnh hưởng đến người dân trong khu vực vì mùi hôi tanh.

Những ngày qua, người dân tại tỉnh Bình Dương bức xúc về tình trạng trời không mưa đường vẫn ngập, dòng nước đen, bốc mùi hôi tanh trên quốc lộ 13, gần trạm thu phí Lái Thiêu (khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An).

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, cho thấy đoạn đường quốc lộ 13 dài khoảng 300m, theo hướng từ TPHCM đi Bình Dương ngập nước cả ba làn xe.

Vị trí ngập nước sâu nhất là làn đường dành cho xe máy, do đó các phương tiện phải lấn làn, dồn về cùng một làn sát với dải phân cách, tạo ra cảnh hỗn loạn. Đáng nói, dù trời nắng nhưng đường vẫn ngập.

Nước màu đen, bốc mùi hôi tanh, không chỉ gây cản trở các phương tiện lưu thông mà còn ảnh hưởng nặng nề cho người dân sinh sống bên đường, đặc biệt là cơ sở kinh doanh.

“Mỗi khi có xe tải lớn đi qua, nước tạo thành làn sóng, tràn vào quán. Chúng tôi liên tục khơi thông dòng chảy tại ống cống nhưng nước rút rất chậm. Việc đường ngập không chỉ ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông mà còn khiến cơ sở kinh doanh ế ẩm”, ông Phạm Tấn Việt (phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An) nói.

Trong khi đó, anh Trần Văn Tiến, nhà ở khu vực đường bị ngập cho biết, mỗi khi trời mưa lớn, đường ngập như sông, may mắn chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng ở khu vực này. Tuy nhiên tình trạng xe máy hư hỏng phải đẩy bộ thì rất nhiều.

Đại diện UBND phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) cho biết, khu vực đường quốc lộ 13 bị ngập mà người dân phản ánh có địa hình thấp, do đó khi trời mưa, nước dồn về. Khi trời hết mưa, nước rút rất chậm, thậm chí có ngày không mưa đường vẫn ngập do hệ thống cống thoát nước trên quốc lộ 13 quá tải.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tình trạng đường ngập trên quốc lộ 13 không chỉ xảy ra ở đoạn đường nêu trên. Cụ thể, quốc lộ 13 các đoạn liên tục ngập nước dù trời mưa nhỏ gồm: đoạn trước Công ty Tân Hiệp Phát; đoạn ngã tư Ông Bố gần Bệnh viện Quốc tế Becamex… đều thuộc địa bàn TP.Thuận An.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, quốc lộ 13 thời gian qua không chỉ xảy ra tình trạng ngập nước ở một số nơi, mà còn quá tải do phương tiện lưu thông đông, ước tính mỗi ngày có hơn 28.000 xe lưu thông, trong khi đường chỉ đáp ứng khoảng 25.000 xe.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương cho hay, để khắc phục tình trạng trên, địa phương đã triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào Bình Dương (TP.Thuận An) đến điểm đầu TP.Thủ Dầu Một. Theo đó, quốc lộ 13 từ 6 làn đường được nâng cấp thêm 2 làn. Tổng kinh phí đầu tư dự án gần 1.400 tỷ đồng, được khởi công vào cuối tháng 4/2023.