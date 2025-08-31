Quầy tính tiền siêu chậm

SVO - Khi đứng xếp hàng chờ tính tiền ở các siêu thị, điều chúng ta thường muốn là gì? Có lẽ ai cũng chỉ mong rằng những người đứng trước mình xong càng nhanh càng tốt. Và nếu vì lý do gì đó mà có người chậm trễ, loay hoay, thì những người đứng sau không ngại thể hiện rõ thái độ sốt ruột, bực bội.

Tuy nhiên, bạn đã bao giờ nghĩ về một người bị chứng trí nhớ kém chẳng hạn? Với một người như thế, thì đi siêu thị mua đồ có thể là việc rất đáng sợ. Những hàng người tính tiền thường dịch chuyển rất nhanh, và khi một người bị chứng trí nhớ kém đang cố soạn lại những món đồ mình đã mua, rồi tìm tiền trong ví, thì họ biết rằng những khách hàng đằng sau đang hết kiên nhẫn. Nói đơn giản hơn, khi một người gặp vấn đề về trí nhớ hoặc nhận thức, thì làm những việc rất bình thường hàng ngày cũng có thể cực kỳ căng thẳng và có nhiều lúc, họ cảm thấy quá tải.

Đó là lý do mà một siêu thị Tesco ở Forrest, Scotland, mới mở một “quầy tính tiền thư giãn”. Ở đây, những khách hàng bị chứng suy giảm trí nhớ, những người hay lo lắng, những người tự kỷ, hay những người già, trẻ em… có thể tính tiền. Tại quầy này, họ có thể không cần vội vã khi đặt đồ lên quầy, trả tiền, hay thậm chí là trò chuyện với nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân cũng là một nhân viên được đào tạo đặc biệt cho vai trò này. Có một tấm bảng ở ngay trước quầy tính tiền đó, nói với khách hàng rằng ở đây, họ có thể làm mọi việc một cách từ từ, cần bao nhiêu thời gian thì dùng bấy nhiêu, đồng thời cũng viết rằng khi tính tiền ở quầy này, bạn có thể sẽ phải chờ đợi kiên nhẫn.

Quầy tính tiền đặc biệt này vừa được tạo ra một tháng trước, sau khi tổ chức Alzheimer Scotland tổ chức buổi hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về chứng mất trí nhớ. Một nhân viên của siêu thị Tesco đã gợi ý rằng họ nên tạo ra một trải nghiệm bớt căng thẳng hơn cho những người mua hàng có hoàn cảnh hoặc tình trạng sức khỏe đặc biệt. Và đó là khi “quầy tính tiền thư giãn” ra đời.

Khi mở quầy tính tiền này, siêu thị trên đã viết thông báo trên mạng: “Hôm nay, chúng tôi chính thức mở quầy tính tiền thư giãn đầu tiên ở Scotland. Đây sẽ là quầy tính tiền mà khách hàng có thể bình tĩnh hoàn thành việc thanh toán của mình trong thời gian bao lâu tùy vào nhu cầu của họ, mà không cần cảm thấy vội vã hay phải chịu sức ép nào. Quầy tính tiền này dành cho bất kỳ ai muốn làm mọi việc một cách từ từ, bao gồm những người bị chứng suy giảm trí nhớ, những người có vấn đề về rối loạn lo âu, hay tự kỷ…”.

Hiện nay, siêu thị Tesco ở Forres là địa điểm duy nhất áp dụng ý tưởng “quầy tính tiền thư giãn” này, nhưng nhiều nhà tâm lý học cho rằng nếu ý tưởng này được thực hiện ở nhiều nơi, nó có thể giúp nhiều người cảm thấy tự tin hơn.

“Nó có thể giúp giảm bớt sức ép cho nhiều người trong một thế giới đã có quá nhiều sức ép” – Một nhà tư vấn tâm lý nói.

Quả thật, khi có một tấm lòng biết quan tâm thì ở bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào, cũng luôn có cách để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.